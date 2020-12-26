Sevgilisini öldürdükten sonra parçalara ayıran Rus tarihçiye 12 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
BBC

Sevgilisini öldürdükten sonra parçalara ayıran Rus tarihçiye 12 yıl hapis cezası verildi

26.12.2020 11:57
Sevgilisini öldürdükten sonra parçalara ayıran Rus tarihçiye 12 yıl hapis cezası verildi, System.String[]

Rusya'da öğrencisi olan sevgilisini parçalara ayırarak öldüren tarihçiye 12 yıl hapis cezası verildi. İçinde vücut parçaları olan bir çanta ile nehre düşünce yakalanan 63 yaşındaki tarihçi, 4 el ateş ettiği sevgilisini bıçak ve testere ile de parçalara ayırdığını itiraf edip "Napolyon kılığında intihar edeceğim" ifadelerinde bulundu.

Oleg Sokolov, 2019 Kasım ayında, aşırı alkollü bir şekilde, içinde vücut parçaları olan bir çanta ile nehre düşmüştü. 63 yaşındaki Sokolov'un dairesinde de parçalanmış bir kadının cansız bedeni bulunmuştu. 24 yaşındaki Anastasia Yeşçenko'ya ait olduğu anlaşılan cansız bedenin, kafası da vücudundan ayrılmıştı.

MUTFAK BIÇAĞI VE TESTERE KULLANMIŞ

Sokolov mahkemedeki ifadesinde, Yeşçenko'ya dört el ateş ettiğini, daha sonra testere ve mutfak bıçağı ile de parçalara ayırdığını itiraf etmişti. St. Petersburg polisi, ünlü tarihçinin eviyle birlikte, nehrin akış istikametinde de vücut parçaları bulmuştu.

"NAPOLYON KILIĞINDA İNTİHAR EDECEĞİM"

Sokolov'un ifadesinde, 24 yaşındaki kurbanın cansız bedeninden kurtulduktan sonra, halka açık bir alanda Napolyon kılığına girerek intihar edeceğini de söyledi.

BİRLİKTE ÇALIŞIYORLARDI

Fransız İmparatoru Napolyon konusunda uzman olan Oleg Sokolov, Fransa Şeref Nişanı sahibiydi. Öldürülen Anastasia Yeşçenko da Fransız tarihi eğitimi almış, Profesör Sokolov ile akademik çalışmalara imza atmıştı. Yeşçenko aynı zamanda Sokolov ile birlikte dönem canlandırmalarına da katılıyordu.

Sevgilisini öldürdükten sonra parçalara ayıran Rus tarihçiye 12 yıl hapis cezası verildi

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Son Dakika Dünya Sevgilisini öldürdükten sonra parçalara ayıran Rus tarihçiye 12 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika Dünya

BBC

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