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Sevgilisini öldürdükten sonra taksiyle emniyete gitti, katil zanlısını götüren taksici cinayet anını anbean anlattı - Son Dakika

Sevgilisini öldürdükten sonra taksiyle emniyete gitti, katil zanlısını götüren taksici cinayet anını anbean anlattı

28.10.2021 17:36

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Ali Akbaba kendisinden ayrılmak isteyen kadın arkadaşı Seyhan Gözer'i takside tabancayla başından vurarak öldürdü. Akbaba, taksiyle polis merkezine gidip teslim oldu. Olay anında orada bulunan taksi şoförü ise korkunç anları anlattı. Taksici, "Kadın ayrılmak isteyince önce dövdü, sonra taksinin içinde tek el ateş etti. Ben hastaneye doğru gitmek istedim, yoldayken bana, 'Emniyete çek, hastaneye gitmeyeceğiz direkt polise gideceğiz' dedi." ifadelerini kullandı.

Gölcük'ün Saraylı Köyü'nde meydana gelen olayda, Ali Akbaba sabah erken saatlerde servise binip işe gidecek olan arkadaşı Seyhan Gözer'in yanına gitti. Ali Akbaba, Seyhan Gözer'e taksi ile kendisini işe bırakacağını söyledi. Bunun üzerine, Seyhan Gözer taksiye bindi. Seyhan Gözer, Ali Akbaba'ya kendisinden ayrılmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Ali Akbaba ile Seyhan Gözer tartışmaya başladı. İş yerinin önüne geldiklerinde Ali Akbaba taksiciye devam etmesini söyledi. Taksi Saraylı Köyü'ne geldiğinde Ali Akbaba tabancasını çıkartarak Seyhan Gözer'in başına ateş edip öldürdü.

TAKSİ ŞOFÖRÜ CİNAYETİ ANLATTI

Kullandığı ticari takside yaşanan cinayet olayının ardından, polis merkezine götürülerek ifadesi alınan taksici Süleyman Yılgın, emniyetten çıktıktan sonra olay anını anlattı. İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından olayın gerçekleştiğini ifade eden Süleyman Yılgın, "Adam arabama bindi daha sonra Topçular'a gittik kadını aldık. Normalde iş yerine bırakacaktık ama adam, 'Bir 10 dakika konuşalım' dedi kadına. Daha sonra ıssız bir yere gidince kadın bana dönerek, 'Abi bu adam beni öldürecek, beni bırakma' dedi. Ben de sürmedim arabayı olduğum yerde durdum. Hanımefendi araba durunca aşağı inmeye çalıştı ama adam da kadını içeriye çekerek dövmeye başladı. Ben müdahale etmeye çalıştım, 'Abi ne yapıyorsun" dedim o sırada çıkardı tabancayı kafasından vurdu' dedi.

AYRILMAK İSTEYEN KADIN ARKADAŞINI TAKSİDE ÖLDÜRDÜ, CESETLE EMNİYETE GİDİP TESLİM OLDU

"İKİNCİYİ SIKMAK İSTEDİ AMA SİLAH TUTUKLUK YAPTI"

Kadını hastaneye götürmek istediğini belirten Süleyman Yılgın, "Ben baktım ki kadın ölüyor, şok geçirdim. Zaten şok geçirdiğim için ne yaptığımı da bilmiyordum, bırakıp da kaçmadım. Aldım hastaneye gidiyordum. İkinciyi sıkmak istedi ama silah tutukluk yaptı. Büyük ihtimalle ya kendine sıkacaktı ya da bana sıkacaktı. Ben hastaneye doğru gitmek istedim, yoldayken bana, "Emniyete çek, hastaneye gitmeyeceğiz direkt polise gideceğiz" dedi. Adamın elinde silah var sonuçta bir şey diyemedim, emniyete sürdüm. Zaten emniyetin bahçesine girince kadın ölmüştü" dedi.

AYRILMAK İSTEYEN KADIN ARKADAŞINI TAKSİDE ÖLDÜRDÜ, CESETLE EMNİYETE GİDİP TESLİM OLDU

"BELKİ HASTANEYE GİTSEYDİK KADIN YAŞAYACAKTI"

Olayın ardından hastaneye gitmek istediğini fakat Ali Akbaba'nın kendisini engellediğini belirten taksici Süleyman Yılgın, şunları söyledi:

"Olay anında korkmadım ama sonuçta bir can gitti. Bırakıp kaçabilirdim ama kaçmadım. Açık ve net söyleyeyim korkmadım sadece şok geçirdim. İlk defa yanımda bir cinayet oldu. Bir de bu bayan olunca daha kötü. Yaşıyor hissini de gördüm, gözlerini hafif açtı. Yaşadığını anladım ben hastaneye yetişmek için acele ettim ama adam bırakmadı. Belki hastaneye gitseydik kadın yaşayacaktı. Adam bırakmadı, belki bana sıkacaktı, bilemeyiz sonuçta."

AYRILMAK İSTEYEN KADIN ARKADAŞINI TAKSİDE ÖLDÜRDÜ, CESETLE EMNİYETE GİDİP TESLİM OLDU
Sevgilisini öldürdükten sonra taksiyle emniyete gitti, katil zanlısını götüren taksici cinayet anını anbean anlattı

Cinayet, Gölcük, Taksi, Silah, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Sevgilisini öldürdükten sonra taksiyle emniyete gitti, katil zanlısını götüren taksici cinayet anını anbean anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sevgilisini öldürdükten sonra taksiyle emniyete gitti, katil zanlısını götüren taksici cinayet anını anbean anlattı - Son Dakika
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