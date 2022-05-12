Sevgilisini öldüren kadına 15 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Sevgilisini öldüren kadına 15 yıl hapis cezası

12.05.2022 11:00

Kağıthane'de sevgilisi olduğu iddia edilen Cengiz Kılıç'ı öldüren sanık Ayşe Gül'ün müebbet hapis talebiyle yargılandığı davadan karar çıktı.

Kağıthane'de sevgilisi olduğu iddia edilen Cengiz Kılıç'ı öldüren sanık Ayşe Gül'ün müebbet hapis talebiyle yargılandığı davadan karar çıktı. Mahkeme, sanığa haksız tahrik indirimi uygulayarak 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Ayşe Gül ayrıca 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 10 ay hapis cezası cezalandırıldı.

Kağıthane'de 16 Ağustos 2019'da, sevgilisi olduğu iddia edilen Cengiz Kılıç'ı (35), evinde silahla vurarak öldüren 3 çocuk annesi tutuklu sanık Ayşe Gül'ün müebbet hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 15.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ayşe Gül bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Tarafların avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Duruşmada esasa ilişkin son savunmasını yapan sanık Ayşe Gül, pişman olduğunu ve maktul Cengiz Kılıç'ı öldürmeseydi onun kendisini öldüreceğini söyleyerek mahkemeden beraatını talep etti.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI

Alınan savunmaların ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Ayşe Gül'ü 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın cezasında haksız tahrik indirimi uygulayan heyet, bu cezayı 15 yıla indirdi. Mahkeme heyeti ayrıca, sanık Ayşe Gül'ün 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 10 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olayın yaşandığı adresin şüpheli Ayşe Gül ile resmi nikahlı eşinin ikameti olduğu, maktul Cengiz Kılıç'ın şüphelinin evinin merdivenlerde ölü bulunduğu ve sol tarafında bir adet bıçak olduğu kaydedildi. İddianamede, şüphelinin maktulü evinde bulunan silah ile vurduğu ve ardından silah ile birlikte kolluk kuvvetlerine teslim olduğu anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede, şüphelinin 'kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

(Sema Demir/İHA)

Sevgilisini öldüren kadına 15 yıl hapis cezası
Sevgilisini öldüren kadına 15 yıl hapis cezası
Sevgilisini öldüren kadına 15 yıl hapis cezası
Sevgilisini öldüren kadına 15 yıl hapis cezası

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sevgilisini öldüren kadına 15 yıl hapis cezası - Son Dakika


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