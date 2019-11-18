Sevgilisini öldüren muhtarın cezası 25 yıldan 15 yıla düşürüldü

KONYA'da sevgilisi Hacer Göral'ı (45), kavun kestiği bıçakla 5'i öldürücü olmak üzere 6 yerinden bıçaklayarak öldüren ve 'kasten adam öldürme' suçundan Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 25 yıl hapis cezasına çarptırılan dönemin Karapınar ilçesinde Adalet Mahallesi Muhtarı Mustafa Çakan'ın (55), cezası Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından 15 yıla indirildi.

Olay, 19 Ağustos 2017 tarihinde merkez Meram İlçesi Konya- Antalya Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. O dönem Adalet Mahallesi Muhtarı olan 3 çocuk babası Mustafa Çakan, 5 yıldır birlikte olduğu Hacer Göral'ı alıp, 42 JD 310 plakalı otomobiliyle, Antalya Çevreyolu Kozağaç Mevkii'ne geldi. İkili, yol kenarında otomobilden inip, bir ağacın altına oturdu ve aldıkları kavunu kesip, yemeye başladı. Ancak çift arasında mobilya tartışması çıktı. Çakan, kavunu kestiği bıçak ile eşinden boşanan ve 3 çocuğu bulunan Hacer Göral'a saldırdı. Kaçmak isteyen kadın, can havliyle otomobile binip, ön koltuğa oturdu. Ancak muhtar, bıçağı kadının vücudu ile boğazına art arda sapladı. Ardından da bıçağı 3 kez kendisine saplayarak, intihara kalkıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Hacer Göral'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı haldeki Mustafa Çakan ise ambulansla Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

MOBİLYA SATIN ALMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Mustafa Çakan, polise verdiği ilk ifadesinde, olaydan bir gece önce Hacer Göral'ın evinde kaldığını, çocukları ve kardeşiyle sohbet ettiğini, bu sırada sevgilisinin kendisinden yeni mobilya almasını ve birlikte yaşamak istediğini söylediğini anlattı. Bu nedenle sabah evden mobilya almak için çıktıklarını kaydeden Çakan, "Ağaçlık alanda kestiğim kavunu Hacer'e götürdüm. Hacer sağ ön koltukta oturuyordu. Sağ elimde bıçak sol elimde kavun vardı. Kavunu yemesi için önünde çömelerek rica ettim, Hacer kavunu elimden alıp yere fırlattı. Sonra da bana tokat attı. Bana ağıza alınmayacak küfürler etti. Bana küfür ettiği sırada kendimi kaybetmişim. Sonrasını hatırlamıyorum. Hacer'i bıçaklamış, öldürmüşüm. Kendime de zarar vermişim" dedi.

MÜBBET HAPİS CEZASI İSTEMİ

Mustafa Çakan, Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılandı. Çakan, mahkemede verdiği savunmasında, 'Hacer benim iş yerime gidip geliyordu. Gidip gelirken arkadaş olduk. Bana yalnız olduğundan ve beraber yemek istediğini söyledi. Beraber yemeğe gittik. Birlikte fotoğraf çektirdik. Beni bu fotoğrafları çevreme göstermekle tehdit etti. Bu fotoğrafları çoğaltmıştı. Benimle evlenmek istiyordu. Bende mecbur kalıp imam nikahı kıydım. Benden ev kiralamamı istedi ben Konya'dan ona ev kiraladım. Bir süre sonra o eve de gitmedi. Amacının beni rezil etmek olduğunu söyledi. Bir süre sonra çocuklarıma internet üzerinden uygunsuz fotoğraflar gönderdi. 'Ya bana nikah kıyarsın ya da yuvanı dağıtacağım' dedi. Olay günü Hacer ile kiraladığımız evdeydik. Sabah erken saatlerinden dışarı çıktık. Mobilyacılara uğrayacaktık. Benden kavun almamı istedi. Kavun aldım ve yol üzerinde bir yerde durdum. Kavunu kesip, verdim almadı. Bana ağır küfürler ediyordu. Elimdeki bıçakla karnına vurmuşum. Tam olarak hatırlamıyorum. Kendi üzerimde de kan vardı. Yoldan geçen bir vatandaştan ambulans çağırmasını istedim. Bu bıçak çiftliğim olduğu için arabada bulundurduğum küçük bir bıçaktı. Olay sebebiyle çok pişmanım. Ben Hacer'i hiçbir zaman şiddet uygulamadım" diye konuştu.

25 YIL HAPİS CEZASI

Mustafa Çakan, davanın son duruşmasında son kez hakim karşısına çıktı. Olay nedeniyle pişman olduğunu söyleyen Çakan, mahkeme heyeti tarafından 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Çakan'a tahrik indirimi kullanmayan heyet, Çakan'ın yargılama sürecindeki davranışlarını göz önünde bulundurarak cezasını 25'e yıla indirdi.

CEZASI 15 YILA İNDİRİLDİ

Mustafa Çakan'ın avukatı karara itiraz ederek İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi ise olayda haksız tahrik olduğunu belirterek, Çakan'ın cezasının 15 yıla düşürülmesine karar verdi.