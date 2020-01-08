Sevgilisini öldüren TIR şoförü tutuklandı - Son Dakika

ANKARA'da, tartıştığı sevgilisi Füsun Akırmak'ı 15 yerinden bıçaklayarak öldüren TIR şoförü Ali Kurnaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Önceki gün Sincan ilçesindeki Plevne Mahallesi'nde meydana gelen olayda TIR şoförü Ali Kurnaz, 5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Füsun Akırmak ile evde buluştu. İkili bir süre alkol alıp eğlendi. Ali Kurnaz, geç saatlerde telefonla kendisini arayan kızı ile görüştü. Füsun Akırmak, sevgilisinin ailesi ile görüşmesine tepki gösterince tartışma çıktı. Ali Kurnaz, tartışma sırasında yanındaki bıçakla Füsun Akırmak'ı vücudunun çeşitli yerlerinden 15 kez bıçaklayarak öldürdü. Ali Kurnaz, daha sonra polisi arayarak teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 çocuk babası Ali Kurnaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.