Sevgilisini öldüren ve cesedi de çukura gömen sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi - Son Dakika

Sevgilisini öldüren ve cesedi de çukura gömen sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

19.05.2021 11:26
Sevgilisini öldüren ve cesedi de çukura gömen sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi, System.String[]

Sevgilisi Ayşe Altuntaş'ı silahla vurarak öldürdüğü ve cesedi de kazdığı çukura gömdüğü iddia edilen Mehmet Taşdelen'in yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

Sevgilisi Ayşe Altuntaş'ı silahla vurarak öldürdüğü ve cesedi de kazdığı çukura gömdüğü iddia edilen Mehmet Taşdelen'in yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, katil zanlısının 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Gaziosmanpaşa'da evinden çıktıktan sonra kayıplara karışan sevgilisi Ayşe Altuntaş'ı (43) silahla vurarak öldürdüğü, ardından kazdığı çukura gömdüğü ve eşyalarını da yok ettiği iddia edilen tutuklu sanık Mehmet Taşdelen'in yargılanmasına devam edildi. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Mehmet Taşdelen ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada mütalaa açıklandı

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Adli Tıp Kurumu raporunda Ayşe Altuntaş'ın vücudunda 1 adet ateşli silah yarası bulunduğunun ve bunun tek başına öldürücü nitelikte olduğunun tespit edildiğini, sanık Taşdelen'in, Ayşe Altuntaş'ın vurulduğu anda polis veya ambulansı aramadığını, sonrasında ise suça ilişkin tüm delilleri (maktule ait cep telefonu, başörtüsü ve ferace dahil olmak üzere) yok ettiğini belirtti.

Sanığın maktulü cinayet öncesinde darp ettiği anlatıldı

Mütalaada, Mehmet Taşdelen ile Ayşe Altuntaş'ın cinayetten önceki tarihlerde sık sık buluştukları ve sanığın maktulü bir çok kez darp ettiği, bu darp olayını ise etrafına anlattığı, Taşdelen'in suçtan kurtulmak için çelişkili beyanlar verdiği ve Ayşe Altuntaş'ın gömüldüğü yerde maktulün sığabileceği büyüklükte bir çukur bulunduğu, bu çukurun bulundukları yerin hemen yakınında olduğu kaydedildi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Mehmet Taşdelen'in yanında silahı getirdiğini, olay esnasında bu silahla bir el ateş ettiğini belirten savcı, Taşdelen'in aracında kazma ve kürek getirmesi, Altuntaş'ın üzerinde küçük bir leke haricinde hiçbir şekilde kan veya toprak izinin olmaması birlikte değerlendirildiğinde cinayetin tasarlayarak işlendiğini ifade etti. Mütalaada, sanık Mehmet Taşdelen'in 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

"Olayın mağduruyum"

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Taşdelen, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Maktuleyi tasarlayarak öldürmedim. Olay maktulenin silahı kendi kendine tutması sebebiyle kazaen bir ölümdür. Bu olayda bir dahilim yoktur. Olayın mağduruyum. 11 aydır tutukluyum. Tahliyem hususunda heyetin değerlendirmesine bırakıyorum. Savunmamı avukatıma bırakıyorum" diye konuştu.

Sanık avukatının mütalaaya karşı son savunmasını yapması için süre veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

Ağırlaştırılmış Müebbet, Gaziosmanpaşa, İstanbul, Savcı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sevgilisini öldüren ve cesedi de çukura gömen sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi - Son Dakika


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