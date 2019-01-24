Sevgilisini Öldürüp Arabada 5 Saat Gezdiren Şahsa Müebbet

Sevgilisini öldürüp arabada 5 saat gezdiren şahsa müebbetGAZİANTEP - Gaziantep'te 18 Ekim 2017 tarihinde birlikte yaşadığı sevgilisini otomobilde öldürüp cesedi ile 5 saat tur atan şahsa müebbet hapis cezası verildi.

Sevgilisini öldürüp arabada 5 saat gezdiren şahsa müebbet



GAZİANTEP - Gaziantep'te 18 Ekim 2017 tarihinde birlikte yaşadığı sevgilisini otomobilde öldürüp cesedi ile 5 saat tur atan şahsa müebbet hapis cezası verildi.

18 Ekim 2017 tarihinde Gaziantep'te evli ve 1 çocuk sahibi iş adamı Cuma Pancar, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi 31 yaşındaki Arzu Gültekin'i lüks otomobilde tabancayla başına 2 el ateş edip öldürmüş, yanındaki cesetle birlikte otomobille saatlerce kentte dolaşmıştı. Cuma Pancar, Görgü tanıklarının ihbarının ardından polislerin 2 saatlik çalışmasıyla yakalanmıştı.

Müebbet hapis verildi

Polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan Cuma Pancar hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Gaziantep 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında ise, şahsa müebbet hapis cezası verildi.

"Pişmanım, keşke ben ölseydim"

Gaziantep'te otomobilde çıkan tartışmada sevgilisini öldürüp, cesedini saatlerce dolaştırdıktan sonra yakalanan iş adamı Cuma Pancar, duruşmada pişman olduğunu söyleyerek,"Keşke ben ölseydim" dedi.

Mahkeme heyeti ise, müebbet verilen şahsın kesinleşen cezasında indirim uygulamadı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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