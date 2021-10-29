Sevgilisini öldürüp, cesedini karakola götüren şahıs: Namus için yaptım - Son Dakika

Gölcük'te önceki gün meydana gelen olayda, sevgilisi Seyhan Gözer'le tartıştıktan sonra kadını silahla öldüren ve ardından karakola giderek teslim olan şahıs cezaevine gönderildi.

BAŞINDAN VURDU

Sabah saatlerinde Ali Akbaba isimli bir şahıs, taksiye binerek sevgilisi Seyhan Gözer'i işe bırakmak istedi. Araçta bir süre sohbet eden çift arasında bir anda tartışma yaşandı. Gözer'in araçtan inmek istemesi üzerine tokat atarak onu engelleyen Ali Akbaba, silahı çekerek sevgilisi Seyhan Gözer'i başından vurdu.

TAKSİ ŞOFÖRÜ SERBEST

Şoförü de tehdit ederek emniyete götürmesini isteyen Akbaba, hastaneye gitmesine de engel oldu. İçinde ceset bulunan taksi ile Gölcük ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen şahıs, kız arkadaşını öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Emniyet bahçesindeki taksinin içinde cesedi gören ekipler hemen harekete geçti. İlk olarak bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyetin bahçesine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Seyhan Gözer'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Gölcük Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, taksi şoförü ve Ali Akbaba gözaltına alındı. Taksi şoförü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli Ali Akbaba da emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Cinayet sebebinin namus meselesi olduğunu söyleyen Akbaba, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.