Sevgilisini öldürüp, intihara kalkıştı - Son Dakika

Sevgilisini öldürüp, intihara kalkıştı

ORDU'nun Fatsa ilçesinde Kemal Emen (38), caddede tartıştığı sevgilisi olduğu öne sürülen Sema Dağ'ı (35) tabancayla vurarak öldürdükten sonra, aynı silahla intihara kalkıştı.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde Kemal Emen (38), caddede tartıştığı sevgilisi olduğu öne sürülen Sema Dağ'ı (35) tabancayla vurarak öldürdükten sonra, aynı silahla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Emen, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Fatsa'nın Kurtuluş Mahallesi Reşadiye Caddesi'nde meydana geldi. Kemal Emen ile sevgilisi olduğu belirtilen Sema Dağ arasında caddede tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kemal Emen, yanındaki tabancayı çekip, Dağ'a ateş etti. Dağ kanlar içinde yere yığılırken, kaçmaya çalışan Kemal Emen'e çevredeki polisler müdahale etmek istedi. Polisin havaya ateş ederek durdurmaya çalıştığı Emen, tabancasını bu kez kendisine doğrultarak tetiği çekti.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde. Sema Dağ'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ağır yaralanan Kemal Emen ise kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sema Dağ'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna kondu.

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Reşadiye, Fatsa, Emen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 13:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sevgilisini öldürüp, intihara kalkıştı - Son Dakika
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18:25
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