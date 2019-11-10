Sevgilisini öldürüp nehre atarken yakalanan ünlü Rus tarihçi Sokolov gözaltında
6 saat önce
Rusya'da genç kız arkadaşını öldürüp cesedini parçalara ayırdığını itiraf eden 63 yaşındaki tanınmış bir profesör gözaltına alındı. St Petersburg Üniversitesi'nde tarih profesörü olan Oleg Sokolov, 24 yaşındaki öğrencisi ve genç sevgilisi Anastasia Yeshchenko'nun cesedini nehre atarken yakalandı.
Rusya'da genç kız arkadaşını öldürüp cesedini parçalara ayırdığını itiraf eden 63 yaşındaki tanınmış bir profesör gözaltına alındı.
St. Petersburg Üniversitesi'nde tarih profesörü olan Oleg Sokolov, 24 yaşındaki öğrencisi ve genç sevgilisi Anastasia Yeshchenko'nun cesedini nehre atarken yakalandı. Olay, Sokolov'un aşırı alkolden dolayı dengesini koruyamayıp nehre düşmesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis profesörün sırt çantasında kadın cesedine ait kol parçalarına rastladı. Sokolov'un evinde yapılan aramada da cesedin diğer parçaları ile kanlı bir bıçak bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:31
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