Son Dakika Haberleri: Sevgilisini öldürüp nehre atarken yakalanan ünlü Rus tarihçi Sokolov gözaltında
Son Dakika Dünya Sevgilisini öldürüp nehre atarken yakalanan ünlü Rus tarihçi Sokolov gözaltında

Sevgilisini öldürüp nehre atarken yakalanan ünlü Rus tarihçi Sokolov gözaltında

6 saat önce

Rusya'da genç kız arkadaşını öldürüp cesedini parçalara ayırdığını itiraf eden 63 yaşındaki tanınmış bir profesör gözaltına alındı. St Petersburg Üniversitesi'nde tarih profesörü olan Oleg Sokolov, 24 yaşındaki öğrencisi ve genç sevgilisi Anastasia Yeshchenko'nun cesedini nehre atarken yakalandı.

Sevgilisini öldürüp nehre atarken yakalanan ünlü Rus tarihçi Sokolov gözaltında, System.String[]

Rusya'da genç kız arkadaşını öldürüp cesedini parçalara ayırdığını itiraf eden 63 yaşındaki tanınmış bir profesör gözaltına alındı.


St. Petersburg Üniversitesi'nde tarih profesörü olan Oleg Sokolov, 24 yaşındaki öğrencisi ve genç sevgilisi Anastasia Yeshchenko'nun cesedini nehre atarken yakalandı. Olay, Sokolov'un aşırı alkolden dolayı dengesini koruyamayıp nehre düşmesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis profesörün sırt çantasında kadın cesedine ait kol parçalarına rastladı. Sokolov'un evinde yapılan aramada da cesedin diğer parçaları ile kanlı bir bıçak bulundu.

Euronews.com'da Görüntüle

Petersburg, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:31 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kardeşini öldürmekle suçlanan ağabey: Ayarlanan ifadeyi kabul ettim
Savcının kullandığı cip ile otomobil çarpıştı: Savcının kızı hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı Cami inşaatında çalışan işçiyi öldüren katilden kan donduran ifade: Ölmesi gerekiyordu Almanya'dan Macron'a yanıt: NATO'ya uzun yıllar ihtiyacımız var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 04:29:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sevgilisini öldürüp nehre atarken yakalanan ünlü Rus tarihçi Sokolov gözaltında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]