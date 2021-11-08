Üye Girişi
Sevgilisini öldürüp "Polisi arayın" diye bağıran şahıs kurşunu kafasına sıktı - Son Dakika

Sevgilisini öldürüp "Polisi arayın" diye bağıran şahıs kurşunu kafasına sıktı

08.11.2021 08:08

Antalya'da tartıştığı sevgilisi Ayşegül Sert'i tabancayla öldürdükten sonra "Polisi arayın" diye bağıran Sadullah Gültürk, başına ateş ettikten sonra hastaneye kaldırıldı. Gültürk, tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Antalya'da yaşayan Sadullah Gültürk (68) ve sevgilisi Ayşegül Sert (45) arasında tartışma çıktı. Gültürk daha sonra silahıyla Sert'i öldürüp "Polisi arayın" diyerek bağırdı. Son kurşunu kendisine sıkan Gültürk, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KADINI SIRTINDAN VURDU

Dün saat 15.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Dolapdere Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın en üst katında PTT'den emekli Sadullah Gültürk, Ayşegül Sert ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Sadullah Gültürk, ruhsatlı tabancasıyla Ayşegül Sert'i sırtından vurduktan sonra apartman görevlisini aradı. "Sevgilimi vurdum, kendi başıma da ateş edip intihar edeceğim. Polise haber verin" dedikten sonra telefonu kapatan Sadullah Gültürk, aynı tabancayla başına ateş etti.

DÜN GECE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekipler, koçbaşıyla kapıyı kırıp içeri girdi. Sağlık ekibinin kontrollerinde Ayşegül Sert'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı Sadullah Gültürk ise ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sert'in cenazesi ise morga götürüldü. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Sadullah Gültürk, dün gece yarısı yaşamını yitirdi. Gültürk'ün cenazesi, otopsi işlemi için morga götürüldü.

Sevgilisini öldürüp 'Polisi arayın' diye bağıran şahıs son kurşunu kafasına sıktı
Sevgilisini öldürüp 'Polisi arayın' diye bağıran şahıs son kurşunu kafasına sıktı
Sevgilisini öldürüp Polisi arayın diye bağıran şahıs kurşunu kafasına sıktı

Muratpaşa, Antalya, Emekli, PTT, Hassas İçerik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Yenikadinda Gösterme Sevgilisini öldürüp 'Polisi arayın' diye bağıran şahıs kurşunu kafasına sıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor 07:50 Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Ali Koç istenmeyen adam ilan edildi! Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım sesleri 07:34 Ali Koç istenmeyen adam ilan edildi! Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım sesleri Tüm gözler kritik Kabine toplantısında! Ana gündem maddesi ekonomi ve sınır ötesi operasyon 07:30 Tüm gözler kritik Kabine toplantısında! Ana gündem maddesi ekonomi ve sınır ötesi operasyon
Burak Elmas, Karagümrük maçı sonrası sessizliğini bozdu! Paylaşımına beğeni yağıyor 23:18 Burak Elmas, Karagümrük maçı sonrası sessizliğini bozdu! Paylaşımına beğeni yağıyor Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a olay çağrı: Bu fırsatı kaçırma 22:23 Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a olay çağrı: Bu fırsatı kaçırma Fenerbahçe taraftarı: Ali Koç buraya, hesap ver taraftara 21:42 Fenerbahçe taraftarı: Ali Koç buraya, hesap ver taraftara
İstanbul'da yeni bir metro hattı hizmete giriyor! Test sürüşü yarın yapılacak 21:09 İstanbul'da yeni bir metro hattı hizmete giriyor! Test sürüşü yarın yapılacak Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak 20:29 Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak

Son Dakika Haberleri
07:57 Tutuklu avukat, cezaevinde asılı halde bulundu! Polis, incelemesi sürüyor
07:50 Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor
07:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lütfü Türkkan'ın küfrettiği vatandaşın kardeşiyle telefonda görüştü
07:39 Rıdvan Dilmen: Altay 4 ay oynamayacak
07:37 Meteoroloji uyardı! 10 ilde kar yağışı bekleniyor
00:00 Husumetli iki grubun silahlı tartışması: 2 ölü, 3 yaralı
23:57 Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım sesleri
23:17 Burak Elmas, Karagümrük maçı sonrası sessizliğini bozdu! Paylaşımına beğeni yağıyor
23:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu!
23:11 Vitor Pereira: Ben hala inanıyorum
Tutuklu avukat, cezaevinde asılı halde bulundu! Polis, incelemesi sürüyor Tutuklu avukat, cezaevinde asılı halde bulundu! Polis, incelemesi sürüyor         
07:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lütfü Türkkan'ın küfrettiği vatandaşın kardeşiyle telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lütfü Türkkan'ın küfrettiği vatandaşın kardeşiyle telefonda görüştü         
07:44
"Söylediklerimi yapmazsam hesabını sorun" diyen Kılıçdaroğlu, gençlerden sonra kadınlar için de 6 vaat sıraladı         
07:30
EDHO için umutsuz konuşan Oktay Kaynarca, yeni projeyle ilgili açık kapı bıraktı EDHO için umutsuz konuşan Oktay Kaynarca, yeni projeyle ilgili açık kapı bıraktı         
23:25
Berdan Mardini, şarkıcı komşusuyla aşk yaşıyor Berdan Mardini, şarkıcı komşusuyla aşk yaşıyor         
22:47
Selin Ciğerci, saç rengini de değiştirdi Selin Ciğerci, saç rengini de değiştirdi         
21:48
Dünya'nın sonunda 5 ülke ayakta kalacak! Dünya'nın sonunda 5 ülke ayakta kalacak!         
21:32
Fransa'da Bizim Çocuklar'ı yerden yere vurdular! Fransa'da Bizim Çocuklar'ı yerden yere vurdular!         
20:31
Gizemli kadının sırrı çözüldü Gizemli kadının sırrı çözüldü         
20:18
Gelin, kendi düğününde basıldı Gelin, kendi düğününde basıldı         
18:41
Tuğba Ekinci: Her yerini açınca olmuyor Tuğba Ekinci: Her yerini açınca olmuyor         
18:18
İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı         
17:56
Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu         
17:47
Hakeme tüküren futbolcuya tarihin en ağır cezası! Hakan Çalhanoğlu detayı dikkat çekti Hakeme tüküren futbolcuya tarihin en ağır cezası! Hakan Çalhanoğlu detayı dikkat çekti         
15:25
"İdo'nun düğününe neden katılmadınız?" sorusuna Dilan Çıtak Talıses'ten olay yanıt!         
11:28
Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor         
11:16
Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı         
10:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 08:13:11. #1.12#
SON DAKİKA: Sevgilisini öldürüp "Polisi arayın" diye bağıran şahıs kurşunu kafasına sıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement