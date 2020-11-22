Sevgilisini rahatsız eden şahsı vurdu - Son Dakika

Sevgilisini rahatsız eden şahsı vurdu
22.11.2020 15:08
Kahramanmaraş'ta bir kişi, sevgilisini rahatsız ettiğini ileri sürdüğü şahsı silahla ayaklarından vurarak yaraladı.
Kahramanmaraş'ta bir kişi, sevgilisini rahatsız ettiğini ileri sürdüğü şahsı silahla ayaklarından vurarak yaraladı.
Edinilen bilgiye göre, olay, Onikişubat ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Osman D. mahallede karşılaştığı Sıddık Ş.'yi (40) bir daha sevgilisini rahatsız etmemesi için uyardı. Çıkan tartışma üzerine Osman D. üzerinde taşıdığı silahla Sıddık Ş.'yi ayaklarından vurup olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıs, ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri, şüpheliyi ise olayda kullandığı tabancayla yakaladı. Gözaltına alınan Osman D.'nin, sevgilisini rahatsız ettiği için Sıddık Ş.'yi vurduğunu söylediği öğrenildi.
-İHA-
Son Dakika 'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş Alexander Sörloth'un performansı, Almanya'da tartışma konusu oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kısıtlamalara uyulmazsa ilave tedbirler alabiliriz 3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti Sağlık Bakanlığı: Korona testi için belirlenen ücretten fazlasını alan özel hastanelere yaptırım uygulanacak, fazla alınan ücret iade edilecek 'İkiye tam bölünemeyen sayıyı' bilebilmek için jokerlerini kullanan yarışmacı sosyal medyanın gündemine oturdu Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı