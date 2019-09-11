Son Dakika Haberleri: Sevgilisini rahatsız edeni bıçakla yaralayan sanığa 11 yıl 8 ay hapis
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Sevgilisini rahatsız edeni bıçakla yaralayan sanığa 11 yıl 8 ay hapis

43 dakika önce

KAYSERİ'de Barış C. (26), sevgilisi İ.A.'yı sosyal medyadan rahatsız ettiğini ileri sürdüğü Cengiz D.'yi (23) bıçaklayarak yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sevgilisini rahatsız edeni bıçakla yaralayan sanığa 11 yıl 8 ay hapis, System.String[]
KAYSERİ'de Barış C. (26), sevgilisi İ.A.'yı sosyal medyadan rahatsız ettiğini ileri sürdüğü Cengiz D.'yi (23) bıçaklayarak yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Geçen Şubat ayında meydana gelen olayda Barış C, sevgilisi İ.A.'yı sosyal medyadan rahatsız ettiğini ileri sürdüğü Cengiz D'yi bıçaklayarak yaraladı. Gözaltına alınan Barış C., mahkemece tutuklandı. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklu yargılanan Barış C., karar duruşmasında hazır bulundu. Hastanedeki tedaviyle sağlığına kavuşan Cengiz D. de duruşmaya katıldı.
Sanık Barış C. savunmasında, "İ.A. sosyal medyadan 'Cengiz' diye birinin kendisinin rahatsız ettiğini söyledi. 'Berfin' ismiyle sahte hesap açıp, Cengiz'e yazdım. Görüşme talebinde bulundum. Benim erkek olduğumu öğrenince kaçtı. Ardından, hakaret içerikli ses kayıtları gönderdi. İ.A., Cengiz ile görüşme ayarladı. Ama görüşmeye ben gittim. 3-4 defa karın bölgesine bıçağı salladım. Çok pişmanım" dedi.
Cengiz D. ise hem Barış hem de sevgilisi İ.A.'dan şikayetçi olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, sanık Barış C.'ye 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası verip, tutukluluğunun devamına karar verdi.


Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:16 Kaynak: DHA
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