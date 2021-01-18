Sevgilisini sırtında taşıdı

MEKSİKA TATİLİ BİTTİ

Genç aşıklar 2020'nin son haftalarında başlayan plaj keyfini sürdürüyor. Önce çıktıkları Meksika tatilinde objektiflere takılan çift, hafta sonunda da evlerine en yakın plajda objektiflere takıldı.PLAJDA NEŞELİ ANLAR

Hollywood'un ünlü çifti Harry Hamlin ile Lisa Rinna'nın kızı Delilah Belle Hamlin, sevgilisi Eyal Booker ile Santa Barbara plajında görüntülendi. 22 yaşındaki Hamlin ile birbirlerine yaptıkları şakalarla bütün dikkatleri üzerlerinde topladı.SEVGİLİSİNİ HAVALARA KALDIRDI

Delilah Belle Hamlin ile kendisiyle aynı yaşta olan sevgilisi Eyal Booker, plajda birbirleriyle uzun süre şakalaştı. Önce Booker, sevgilisini koltuk altlarından tutup havalara kaldırdı.SIRTINDA TAŞIDI

Sonra da Hamlin, sevgilisi Booker'ı bir süre sırtında taşımaya çalıştı. Çiftin bu neşeli tavırları da plajda bulunan diğerlerinin dikkatini çekti.YARIŞMA PROGRAMIYLA ÜNLENDİ

Ekranın ve sinemanın ünlü çifti Lisa Rinna ile Harry Hamlin'in küçük kızı Delilah Belle Hamlin ile katıldığı Love Island (Aşk Adası) adlı TV şovuyla adını duyuran Eyal Booker, son olarak çıktıkları Meksika tatilinde görüntülenmişti.ESTETİK OPERASYON İDDİALARI Delilah Belle Hamlin bundan iki yıl önce genç yaşında sık sık estetik yaptırmasıyla gündeme geliyordu. Genç kız ise bütün bu iddiaların asılsız olduğunu savunmuştu.ANNESİNE BENZETİLİYOR Bir süre önce modellik kariyerine başlayan Delilah Belle Hamlin, hem güzelliğiyle hem de bu estetik merakıyla annesi Lisa Rinna'ya benzetiliyor. Rinna, Hollywood'un en çok estetik yaptıran ünlülerinden biri olarak tanınıyor.TARTIŞMA YARATTI Delilah Belle Hamlin, bir dönem sosyal medya takipçileriyle bu estetik merakı yüzünden tartışma yaşamıştı. Hamlin'in bazı takipçileri bu kadar erken yaşta estetik uygulama yaptırdığı için onu eleştirdi.TAMAMEN DOĞAL OLDUĞUNU SAVUNDU

Genç kızın özellikle de dudaklarına yaptırdığı dolguyu abartılı bulan birçok takipçisi, Hamlin'in bir estetik bağımlısı olduğunu gizlemeyen annesine Lisa Rina'ya gönderme yaparak "Nasıl da annesine benziyor" dedi. Delilah Belle Hamlin ise görüntüsünün tamamen doğal olduğunu, ne dudaklarının ne de göğüslerinin estetik operasyon ürünü olmadığını savundu.