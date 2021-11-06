Sevgilisini sırtından vurup öldürdü, aynı silahla intihara teşebbüs etti - Son Dakika

Sevgilisini sırtından vurup öldürdü, aynı silahla intihara teşebbüs etti

Birlikte yaşadığı 45 yaşındaki kadın sevgilisi hayatını kaybederken, teşebbüs eden adam ağır yaralandı.

ANTALYA - Antalya'da birlikte yaşadığı sevgilisini sırtından tabancayla vuran adam, ardından başına dayadığı tabancayla intihara teşebbüs etti. Olayda, kadın hayatını kaybederken, adam ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılsaray Mahallesi Dolaplıdere Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanın en üst katında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre PTT emeklisi Sadullah G. ile bir süredir birlikte yaşadığı öğrenilen Ayşegül Sert arasında iddiaya göre tartışma çıktı. Tartışma sonrası öfkelenen Sadullah G., tabancasını çıkartıp Ayşegül Sert'i sırt kısmından vurdu. Ardından apartman görevlisini arayarak sevgilisini vurduğunu söyleyen Sadullah G., aynı tabancayı başına dayayarak intihara teşebbüs etti. Bina görevlisinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ekipleri ve özel harekat polisi sevk edildi. Kapının kitli olması nedeniyle eve, özel harekat kapıyı koçbaşıyla kırarak girdi. Sağlık ekipleri, evde hareketsiz yatan Ayşegül Sert'in hayatını kaybettiğini tespit ederken, ağır yaralanan Sadullah G., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.