Üye Girişi
Sevgilisini sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı! Vahşeti yaşayan genç kadın, şikayetçi olmadı - Son Dakika

Sevgilisini sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı! Vahşeti yaşayan genç kadın, şikayetçi olmadı

10.08.2021 11:34

Kağıthane'de yaşanan olayda taksicilik yapan 44 yaşındaki Soner B., yolda yürürken tartıştığı sevgilisi 26 yaşındaki Kübra S.'yi karnından bıçakladı. Genç kadın yere yığılarak çığlıklar atarken, panikleyen Soner B. bıçağı atıp olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı. Genç kadın kendisini yaralayan sevgilisinden şikayetçi olmazken, saldırgan şahsın serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde önceki hafta Salı günü saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda, 26 yaşındaki Kübra S. akşam saatlerinde taksi şoförlüğü yapan sevgilisi Soner B. (44) ile buluştu. İkili ardından B.'nin arkadaşı Sezgin K.'nın evine gitti. Geceyi burada geçiren çift alkol aldıktan sonra sabah saatlerinde evden çıktı.

GENÇ KADINI KARNINDAN BIÇAKLADI

İkili yolda yürüdükleri esnada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlenen Soner B., Kübra S.'yi bıçakla karnından yaraladı.

Taksi şoförü sevgilisini sokak ortasında karnından bıçakladı! Dehşeti yaşayan genç kadın, şikayetçi olmadı

ÇIĞLIKLARINI DUYANLAR YARDIMINA KOŞTU

Kadının çığlık atması üzerine saldırgan şahıs bıçağı yere attıktan sonra kaçtı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genç kadına yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Genç kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayda kullanılan bıçağa ise polis ekipleri tarafından el konuldu.

KENDİSİNİ BIÇAKLAYAN SEVGİLİSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise olayla ilgili kadının ifadesine başvurdu. Kadının ifadesi doğrultusunda çevrede çalışma yapan Kağıthane Mobil Park polisi, Soner B.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülerek ifadesi alınan Soner B. suçlamaları kabul etmediğini ifade etti. Yaralı kadın Kübra S. ise kendisini yaraladığını belirttiği Soner B.'den şikayetçi olmadığını söylediği öğrenildi.

Taksi şoförü sevgilisini sokak ortasında karnından bıçakladı! Dehşeti yaşayan genç kadın, şikayetçi olmadı

SALDIRGAN SERBEST BIRAKILDIĞI

Öte yandan çalışmaların ardından savcılık talimatıyla gözaltında tutulan Soner B. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca Soner B. hakkında 60 gün uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi.

Sevgilisini sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı! Vahşeti yaşayan genç kadın, şikayetçi olmadı

Kağıthane, Taksi, Alkol, Salı, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sevgilisini sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı! Vahşeti yaşayan genç kadın, şikayetçi olmadı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Salih T: piyasada nasıl efendi erkek eksikliği varsa, aynı şekilde temiz kız eksikliği de var. insan rastgele, yaşı geçmiş, bilmem kaçıncı sevgilisi olacağı kadını nikahına almak istemez sevgili piyasasına girmemiş temiz kız bulmak zor. Cevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
500

Son Dakika

Caner Erkin ve Lemos, Rizespor'a imza atıyor 12:32 Caner Erkin ve Lemos, Rizespor'a imza atıyor 'Ece Üner ile Susma' programının fragmanında Emine Bulut'un kızının feryadının kullanılması tepki çekti 12:14 'Ece Üner ile Susma' programının fragmanında Emine Bulut'un kızının feryadının kullanılması tepki çekti Sarı-Kırmızılılar'ın sekizinci transferi Victor Nelsson, bu akşam İstanbul'a ayak basıyor 12:09 Sarı-Kırmızılılar'ın sekizinci transferi Victor Nelsson, bu akşam İstanbul'a ayak basıyor
BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin: Mevcut aşı Delta varyantına karşı etkili 12:00 BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin: Mevcut aşı Delta varyantına karşı etkili Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğunun Kore'ye gitmeye çalıştıkları iddiasına anneden yalanlama: Yalnızca dolaşmaya çıkmışlar 11:58 Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğunun Kore'ye gitmeye çalıştıkları iddiasına anneden yalanlama: Yalnızca dolaşmaya çıkmışlar Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı 11:16 Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı
Dededen kalan tarlada, babadan kalan gelenek devam diyor! Yetişen sebze ve meyveler herkese ücretsiz dağıtıyor 10:55 Dededen kalan tarlada, babadan kalan gelenek devam diyor! Yetişen sebze ve meyveler herkese ücretsiz dağıtıyor Altay Bayındır'a forma imzalatmak isteyen genç kız, tribünü karıştırdı! Küfürler havada uçuştu 10:24 Altay Bayındır'a forma imzalatmak isteyen genç kız, tribünü karıştırdı! Küfürler havada uçuştu

Son Dakika Haberleri
12:16 MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Yemeğinden taş çıkan yarışmacı, gözyaşlarını tutamadı
12:09 Sarı-Kırmızılılar'ın sekizinci transferi Victor Nelsson, bu akşam İstanbul'a ayak basıyor
12:08 Taksiciler ile yolcular arasında yeni gerginlik, ücretli yolun parasını kim ödeyecek?
12:01 Türkiye'nin birçok bölgesini yakıp kavuran yangınlar sonrası uzmandan uyarı: Maskeler 6 saatte bir değiştirilmeli
11:58 Falcao, taraftarın eşine yaptığı tezahürata dayanamadı! Ayrılma kararı netleşti
11:27 Korona bitmeden "Marburg" kabusu başladı! Gine'de görülen vaka sonrası, DSÖ uyardı
11:25 Altının gram fiyatı 482 lira seviyesinden işlem görüyor
11:15 Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı
11:11 Yeni güne düşüşle başlayan dolar 8,64'ten işlem görüyor
10:47 Şahan Gökbakar, videolarını YouTube'da yayınlayanlar için harekete geçti! Elde edilen gelir afetzedelere ilaç olacak
Sağlık sorunlarıyla boğuşan Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, hastaneye kaldırıldı Sağlık sorunlarıyla boğuşan Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, hastaneye kaldırıldı         
13:01
MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Yemeğinden taş çıkan yarışmacı, gözyaşlarını tutamadı MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Yemeğinden taş çıkan yarışmacı, gözyaşlarını tutamadı         
12:16
Kahraman askerlerimiz, yangında mahsur kalan anne ve yavruları böyle kurtardı Kahraman askerlerimiz, yangında mahsur kalan anne ve yavruları böyle kurtardı         
12:14
Taksiciler ile yolcular arasında yeni gerginlik, ücretli yolun parasını kim ödeyecek? Taksiciler ile yolcular arasında yeni gerginlik, ücretli yolun parasını kim ödeyecek?         
12:08
Falcao, taraftarın eşine yaptığı tezahürata dayanamadı! Ayrılma kararı netleşti Falcao, taraftarın eşine yaptığı tezahürata dayanamadı! Ayrılma kararı netleşti         
11:59
Korona bitmeden Korona bitmeden "Marburg" kabusu başladı! Gine'de görülen vaka sonrası, DSÖ uyardı         
11:28
Mardin'de etkisiz hale getirilen canlı bombanın hedefinde Türk polisleri varmış Mardin'de etkisiz hale getirilen canlı bombanın hedefinde Türk polisleri varmış         
11:15
İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı         
10:43
Alişan'dan duygulandıran paylaşım! Kardeşinin ölümü sonrası yeğenlerine sahip çıktı Alişan'dan duygulandıran paylaşım! Kardeşinin ölümü sonrası yeğenlerine sahip çıktı         
10:21
Türkiye'nin yeni yol haritası belirlendi! Vaka artışı sonrası yasak yok ama aşılı-aşısız ayrımı gibi uygulamalar gelebilir Türkiye'nin yeni yol haritası belirlendi! Vaka artışı sonrası yasak yok ama aşılı-aşısız ayrımı gibi uygulamalar gelebilir         
09:20
Kaybolan 3 küçük kızın evden ayrıma sebepleri şaşırttı! Ailelerine korku dolu saatler yaşatan kızlar Kore'ye gitmeye çalışmış Kaybolan 3 küçük kızın evden ayrıma sebepleri şaşırttı! Ailelerine korku dolu saatler yaşatan kızlar Kore'ye gitmeye çalışmış         
08:30
Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün         
08:25
Afgan göçmeni Sunatullah Saadat, hakkında başlatılan soruşturmadan sonra: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım Afgan göçmeni Sunatullah Saadat, hakkında başlatılan soruşturmadan sonra: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım         
08:20
Şeyma Subaşı'nın keyfine diyecek yok! İşler yeniden ciddiye bindi, bütün aile tatile çıktılar Şeyma Subaşı'nın keyfine diyecek yok! İşler yeniden ciddiye bindi, bütün aile tatile çıktılar         
00:24
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi         
21:46
93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı 93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı         
21:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2021 13:13:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sevgilisini sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı! Vahşeti yaşayan genç kadın, şikayetçi olmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement