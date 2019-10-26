Son Dakika Haberleri: Sevgilisini taciz eden komşusunu öldürüp, dayısının bahçesine gömdü
Son Dakika Güncel Sevgilisini taciz eden komşusunu öldürüp, dayısının bahçesine gömdü

Sevgilisini taciz eden komşusunu öldürüp, dayısının bahçesine gömdü

16 dakika önce

Haber-Kamera: Müslim SARIYAR / İSTANBUL DHABakırköy'de, Ali Malkara, sevgilisini taciz ettiğini iddia ettiği komşusu Hüseyin Seyman'ı(85) Silivri'ye götürüp başından tabanca ile vurarak öldürdü.

Haber-Kamera: Müslim SARIYAR/ İSTANBUL DHA

Bakırköy'de, Ali Malkara, sevgilisini taciz ettiğini iddia ettiği komşusu Hüseyin Seyman'ı(85) Silivri'ye götürüp başından tabanca ile vurarak öldürdü. Seyman'ı dayısının evinin yanındaki bahçeye gömen Malkara tutuklandı.

İddiaya göre, zanlı Ali Malkara sevgilisini taciz ettiğini iddia ettiği Hüseyin Seyman ile pikniğe gitme bahanesiyle Bakırköy'de buluştu ve Silivri'de dayısının evinin yanındaki bahçeye götürdü. Burada Hüseyin Seyman'ı başından tabancayla vurarak öldüren Malkara, Seyman'ın cesedini bahçeye kazdığı çukura gömdü. Yaşlı adamın ailesi ise Seyman için kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgli başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri 100 saatlik güvenlik kamera kaydını inceledi. İncelemede Seyman'ın Ali Malkara ile birlikte bindiği aracın görüntüsüne ulaşıldı. Malkara'yı kazağının renginden teşhis eden polis ekipleri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenilen Malkara, polis ekiplerine Silivri'de Seyman'ı gömdüğü yeri gösterdi. Malkara'nın gösterdiği yerde Seyman'ın cesedine ulaşıldı. Seyman'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Şüpheli Ali Malkara ise sevk edildiği adliyede işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sevgilisini taciz eden komşusunu öldürüp, dayısının bahçesine gömdü

Silivri, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 08:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Siirt'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Türk askerinin arasına sızmaya çalışan teröristler böyle öldürüldü Canan Karatay açıkladı: Zeytinyağı, kanser yanı sıra birçok hastalığın ilacı Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde 2. gün! Ölü sayısı 63'e yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 21:14:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sevgilisini taciz eden komşusunu öldürüp, dayısının bahçesine gömdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]