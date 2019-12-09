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Sevgilisini tüfekle yaralayan sanığa önce hapis cezası sonra tahliye

6 saat önce

Bursa'da, tartıştığı sevgilisi Aslı Çıkıkçı'yı (26) bacağından pompalı tüfekle vurarak, yaraladığı iddiasıyla 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten ömür boyu hapsi istenen Ahmet Kara (34), son kez hakim karşısına çıkarıldı.

Sevgilisini tüfekle yaralayan sanığa önce hapis cezası sonra tahliye, System.String[]

Bursa'da, tartıştığı sevgilisi Aslı Çıkıkçı'yı (26) bacağından pompalı tüfekle vurarak, yaraladığı iddiasıyla 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten ömür boyu hapsi istenen Ahmet Kara (34), son kez hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Kara'ya 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl 3 ay, 'silahla tehdit'ten ise 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 12 yıl 11 ay hapis cezası verip, tahliyesine hükmetti.

Olay, geçen yılın Şubat ayında, Gürsu ilçesinde meydana geldi. Gemlik Yarı Açık Cezaevi'nden izinli çıkan, evli ve 1 çocuk babası Ahmet Kara, 2,5 yıldır birlikte olduğu Aslı Çıkıkçı'yı konuşmak amacıyla otomobiliyle evinden alarak, Canbazlar Mahallesi'ne götürdü. Çıkıkçı'ya kendisini aldatıp, aldatmadığını soran Kara, tartışmaya başladı. Bu sırada pompalı tüfeği çıkaran Kara, Çıkıkçı'yı sol bacağından vurdu. Kanlar içinde kalan genç kadını hastaneye götüren Kara, daha sonra Çıkıkçı'nın ifadesi üzerine gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Kara, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ahmet Kara hakkında, Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'ÖLDÜRMEK İSTESEM BAŞINDAN VURURDUM'

Tutuklu sanık Ahmet Kara, karar duruşmasında, hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmaya tarafların avukatları katılırken, Aslı Çıkıkçı yer almadı. Son sözü sorulan Kara, Aslı'yı resmi olmasa da karım gibi görüyordum. Bir günlük açığımı dahi onun için yaktım. Ben onu öldürmek isteseydim pompalı tüfekle bacağından değil başından vurur öldürürdüm. Bu durum dahi benim onu öldürme kastı ile hareket etmediğimi gösterir. Bu olayı yaptıktan 3 saniye sonra pişmanlığını yaşadım. Ölmesin, diye her şeyi yaptım. Tahliyemi istiyorum. Pişmanım diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise sanığın pişmanlık göstermediğini düşündüklerini belirterek, Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep ediyoruz dedi.

ÖNCE İNDİRİMLİ CEZA SONRA TAHLİYE

Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucu Aslı Çıkıkçı'nın bacağından pompalı tüfekle vurulmasıyla kemik kırılması, organlarından birinin işlevini yitirmesi ve eylemin silahla gerçekleştirilmesi nedeniyle sanığı 13 yıl 6 ay hapse çarptırıp, 'iyi hal' indirimiyle cezayı 11 yıl 3 aya indirdi. Sanık Ahmat Kara, 'silahla tehdit' suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla birlikte toplam 12 yıl 11 ay hapse mahkum edildi. Ardından sanığın, mahkeme heyetince tutuklanmasının tedbir niteliğinde oluşu, tutuklu kaldığı süre ve tutuklamadan elde edilmek istenen amaca ulaşıldığı kanaatine varılması nedenleriyle tahliyesine karar verildi. Sanık Ahmet Kara'nın, Yargıtay tarafından onanması halinde, kalan cezasını çekmek için cezaevine gireceği öğrenildi.


Ahmet Kara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:49 Kaynak: DHA
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