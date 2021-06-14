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Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet - Son Dakika

Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet

14.06.2021 10:37
Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet, System.String[]

Çanakkale'de Çağlar Karakılıç, beraber yaşadığı Sultan Bulut'un 6 yaşındaki kızı Funda'nın kafasını duvara çarptı. Kızının bayıldığını gören anne, Funda'yı duş aldırıp yatırdı. Funda'nın öleceğini anlayan Karakılıç, annesine, "Çocuğa alkol verdim, uyuması lazım" diyerek evden çıktı. Olayı öğrenen Funda'nın babası durumu ekiplere haber verirken, kızın günler önce öldüğü anlaşıldı. Karakılıç tutuklanırken, ifadesi alınan anne sevgilisinin çocuklarına cinsel istismarda bulunduğunu da itiraf etti.

Çanakkale'de yaşanan kan donduran olayda, 5 yıl önce Adıyaman'da eşini uğradığı bıçaklı saldırı sonucu kaybeden Sultan Bulut (27), geçen yıl internette tanıştığı Çağlar Karakılıç ile arkadaşlık kurdu. Sabah'ın haberi göre Bulut, yanına kızları E.B. (4) ve Funda Bulut'u (6) da alıp Çanakkale'ye taşındı. Genç kadın, Çağlar Karakılıç ile birlikte Kepez'de kiraladıkları bir evde yaşamaya başladı.

KÜÇÜK KIZIN KAFASINI DEFALARCA DUVARA ÇARPMIŞ

Kuryelik yapan Karakılıç, 21 Mayıs 2021'de evde henüz belirlenmeyen bir nedenle Sultan Bulut ile kavga etti. Karakılıç, daha sonra annelerini kurtarmaya çalışan iki kız çocuğunu da dövmeye başladı. Gözü dönmüş adam, 6 yaşındaki Funda Bulut'un kafasını defalarca duvara çarptı. Küçük kız bilincini kaybedince, anne Sultan Bulut duş aldırıp yatağa yatırdı.

Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet

KIZIN ALKOL ALIP UYUMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEMİŞ

Funda Bulut'un her geçen gün fenalaştığını fark eden Çağlar Karakılıç, 10 Haziran'da çocuğun öldüğünü fark etti. Anne Sultan Bulut'a bir doktorla görüştüğünü ve çocuğa alkol verip, uyuması gerektiğini, uyanırsa kalp krizi geçireceğini söyleyerek evden ayrıldı.

''ÇAĞLAR'I KAYBETTİK, BAŞININ ÇARESİNE BAK''

Kırklareli Demirköy'de deniz kenarında çadır kuran Karakılıç, bir süre sonra kendi telefonundan dayısı gibi davranarak Sultan Bulut'a mesaj attı. Mesajda "Çağlar'ı trafik kazasında kaybettik. Bundan sonra başının çaresine bakman gerek. Ben dayısıyım" yazan Karakılıç, yurt dışına kaçmak için hazırlık yapmaya başladı. Durumdan şüphelenen anne Sultan Bulut, mesajın ardından kızı Funda'yı uyandırmaya çalıştı.

Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet

ANNEDEN CİNSEL İSTİSMAR İTİRAFI

Kızının hareketsiz olduğunu gören Bulut, Adıyaman'da yaşayan babasına durumu haber verdi. Bulut'un babası Mahmut B., Adıyaman'dan Çanakkale'ye geldi. Durumu öğrenir öğrenmez de hemen polise bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun günler önce öldüğünü belirledi. Sultan Bulut gözaltına alındı. Genç kadın, Çağlar Karakılıç'ın çocuklarına cinsel istismarda bulunduğunu da itiraf etti.

HER İKİSİ DE TUTUKLANDI

Olaydan sonra harekete geçen ekipler, Kırklareli'ne gittiği tespit edilen Çağlar Karakılıç'ı çaldığı motosikletle birlikte deniz kenarındaki bir çadırda yakaladı. Çanakkale'ye getirilen Karakılıç, suçunu itiraf etti. Karakılıç ile anne Sultan Bulut tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet
Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet
Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet

Sultan Bulut, Çanakkale, Adıyaman, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet - Son Dakika


YORUMLAR (4)
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