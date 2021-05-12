SEVGİLİSİNİN AİLESİ BEĞENMEYİNCE 212 KİLO VEREN AKIN, YAĞLARINDAN KURTULMAK İSTİYOR - Son Dakika

SEVGİLİSİNİN AİLESİ BEĞENMEYİNCE 212 KİLO VEREN AKIN, YAĞLARINDAN KURTULMAK İSTİYOR

12.05.2021 10:31

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde sevgilisi kendisini beğenmeyince 6 ayda 212 kilo vererek 84 kiloya kadar düşen Akın Türkoğlu(23), vücudunda ki yağ sarkmalarından dolayı korse takarak yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde sevgilisi kendisini beğenmeyince 6 ayda 212 kilo vererek 84 kiloya kadar düşen Akın Türkoğlu(23), vücudunda ki yağ sarkmalarından dolayı korse takarak yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Türkoğlu yağlarından kurtularak yaşamını sürdürmek için destek bekliyor. Alaplı'da yaşayan Akın Türkoğlu, 7 yaşından itibaren hızla kilo almaya başladı. Türkoğlu, kilo almasını durduramayınca 15 yıl sonunda 296 kiloya ulaştı. Evlenmek istediği 8 yıllık kız arkadaşının ailesi ise fazla kilolarından dolayı evlenmelerine karşı çıktı. Türkoğlu, kız arkadaşının mezuniyet töreninde takım elbise giyebilmek için kilo vermeye karar verdi. Diyet yaparak her gün 25 kilometre yürüyen Türkoğlu, azmi ve çabasıyla 6 ayda 212 kilo vererek 84 kiloya düştü. Bu sırada kız arkadaşından da ayrılan Türkoğlu, vücudundaki yağ sarkmaları nedeniyle zor günler geçirmeye başladı. Türkoğlu, korse takarak yaşamını sürdürmeye çalışsa da vücudundaki yağların yarattığı sorunlar nedeniyle düzenli iş bulamadı. Maddi durumu nedeniyle ameliyat olamayan Türkoğlu, vücudundaki yağları aldırmak için destek beklediğini söyledi. Yeniden hayata dönmesine çok az bir yol kaldığını ifade eden Türkoğlu, "Şuan 80 kiloya kadar düştüm. Sadece yürüyerek ve yemek yemeği keserek çorba diyeti yaparak bunu başardım. Ancak zayıfladıktan sonra daha büyük bir problemle karşılaştım. Vücudumda kilo kaybından sonra aşırı bir sarkma meydana geldi. Bana her türlü şekilde engel olmaya başladı." dedi.

'KİLO VERDİĞİME SEVİNEMEDİM' Çalışmak için başvurduğu yerlerde vücudundaki düzensizlikler nedeniyle çalışamadığını ifade eden Türkoğlu, şöyle dedi:

"Benim için çok büyük sıkıntı olmaya başladı. Kilo verdiğime sevineyim mi, üzüleyim mi bilemedim. Sarkmalardan dolayı korse takmaya başladım. Yazın evden dışarı pek çıkamıyorum. İstediğimi alıp giyemiyorum. Sarkmalardan kurtulmak istiyorum. Bunu için büyüklerimden yardım bekliyorum."

SEVGİLİSİNİN AİLESİ BEĞENMEYİNCE 212 KİLO VEREN AKIN, YAĞLARINDAN KURTULMAK İSTİYOR
SEVGİLİSİNİN AİLESİ BEĞENMEYİNCE 212 KİLO VEREN AKIN, YAĞLARINDAN KURTULMAK İSTİYOR
SEVGİLİSİNİN AİLESİ BEĞENMEYİNCE 212 KİLO VEREN AKIN, YAĞLARINDAN KURTULMAK İSTİYOR
SEVGİLİSİNİN AİLESİ BEĞENMEYİNCE 212 KİLO VEREN AKIN, YAĞLARINDAN KURTULMAK İSTİYOR

Alaplı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SEVGİLİSİNİN AİLESİ BEĞENMEYİNCE 212 KİLO VEREN AKIN, YAĞLARINDAN KURTULMAK İSTİYOR - Son Dakika


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