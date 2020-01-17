Sevgilisinin ailesi tarafından reddedilen Suriyeli genç, intihara kalkıştı - Son Dakika
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Sevgilisinin ailesi tarafından reddedilen Suriyeli genç, intihara kalkıştı

56 dakika önce

KAYSERİ'de, Suriyeli Yasin E. (18), sevgilisinin ailesi tarafından reddedilince inşaat halindeki bir binanın 13'üncü katına çıkarak intihara kalkıştı.

Sevgilisinin ailesi tarafından reddedilen Suriyeli genç, intihara kalkıştı, System.String[]

KAYSERİ'de, Suriyeli Yasin E. (18), sevgilisinin ailesi tarafından reddedilince inşaat halindeki bir binanın 13'üncü katına çıkarak intihara kalkıştı. Yasin E., yaklaşık 1,5 saat sonra ikna edildi.

Olay, akşam saat 22.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi 30 Ağustos Bulvarı'nda meydana geldi. 7 yıl önce Suriye'den Kayseri'ye gelen ve bir iş yerinde garson olarak çalışan Yasin E., iddiaya göre sevgilisinin ailesi ile tanışmak istedi. Sevgilisinin ailesi ise kızlarının Yasin E. ile görüşmesini istemedi. Sevgilisinin ailesi tarafından reddedilen Yasin E., inşaat halindeki 14 katlı binanın 13'üncü katına çıkarak intihar etmek istedi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin ikna çabaları yetersiz kalınca bölgeye psikolog çağrıldı. Psikoloğun uğraşları sonucu Yasin E. yaklaşık 1,5 saat sonra ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi. Yasin E., polis aracına bindirildiği sırada gazetecilerin neden intihar etmek istediniz? sorusuna, "Öleceğim" yanıtını verdi. Yasin E., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Kayseri, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:09 Kaynak: DHA
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