Sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayadı, emniyette kurgu olduğunu savundu (4) - Son Dakika

Sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayadı, emniyette kurgu olduğunu savundu (4)
01.04.2021 18:01
TAKMA İSMİNİ VÜCUDUNA DÖVME YAPTIRMIŞAdana'da Kemal A.'nın, Anıl H.'yi rehin alıp, boğazına bıçak dayayarak küfür ve tehditler savurduğu görüntüleri gönderdiği eski sevgilisi 'Ceren' ismini kullanan Zekiye A.'nın vücuduna 'Ümitim' yazdırdığı ortaya çıktı.
TAKMA İSMİNİ VÜCUDUNA DÖVME YAPTIRMIŞ
Adana'da Kemal A.'nın, Anıl H.'yi rehin alıp, boğazına bıçak dayayarak küfür ve tehditler savurduğu görüntüleri gönderdiği eski sevgilisi 'Ceren' ismini kullanan Zekiye A.'nın vücuduna 'Ümitim' yazdırdığı ortaya çıktı. 'Ümit' ismini takma isim olarak kullandığı saptanan Kemal A.'yı yakalamak için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
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