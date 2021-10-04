Sevgilisinin babası tecavüze etti iddiası ortaya atıldı! Aleyna'nın bıraktığı nottaki şüphelinin serbest kalmasına savcılıktan itiraz geldi - Son Dakika

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Iğdır'da geçtiğimiz günlerde, sevgilisinin babasının tecavüzüne uğradıktan sonra intihar ettiği öne sürülen 18 yaşındaki Aleyna Ağğül'ün ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Savcılık, genç kızın ölümünün ardından şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan ancak daha sonra serbest bırakılan G.A. isimli şahsın serbest kalmasına itiraz etti.

"ÖLÜMÜMDEN G.A. SORUMLUDUR" YAZISI BULUNDU

30 Eylül sabahı 14 Kasım Mahallesi'nde Aleyna Ağgül ailesiyle yaşadığı binanın yanındaki apartmanın 5'inci katının merdiven boşluğundan atladı. Çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aleyna'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis yaptığı araştırmada, 'Ölümümden G.A. sorumludur' yazılı not buldu. Bunun üzerine kentte nakliyecilik ve emlakçılık yapan G.A. ve oğlu G.A. (19) gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILMASINA İTİRAZ EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden oğul G.A., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Baba G.A. ise 'intihara teşvik' suçundan tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. G.A., adli kontrol ve imza şartıyla il ve yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı. Soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcısı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir üst mahkeme olan Sulh Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti.