Üye Girişi
Sevgilisinin babası tecavüze etti iddiası ortaya atıldı! Aleyna'nın bıraktığı nottaki şüphelinin serbest kalmasına savcılıktan itiraz geldi - Son Dakika

Sevgilisinin babası tecavüze etti iddiası ortaya atıldı! Aleyna'nın bıraktığı nottaki şüphelinin serbest kalmasına savcılıktan itiraz geldi

04.10.2021 17:12

Iğdır'da erkek arkadaşının babasının tecavüzüne uğradıktan sonra intihar ettiği iddia edilen Aleyna Ağgül'ün ölümüyle ilgili gözaltına alınan şahsın serbest kalmasına savcılıktan itiraz geldi.

Iğdır'da geçtiğimiz günlerde, sevgilisinin babasının tecavüzüne uğradıktan sonra intihar ettiği öne sürülen 18 yaşındaki Aleyna Ağğül'ün ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Savcılık, genç kızın ölümünün ardından şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan ancak daha sonra serbest bırakılan G.A. isimli şahsın serbest kalmasına itiraz etti.

"ÖLÜMÜMDEN G.A. SORUMLUDUR" YAZISI BULUNDU

30 Eylül sabahı 14 Kasım Mahallesi'nde Aleyna Ağgül ailesiyle yaşadığı binanın yanındaki apartmanın 5'inci katının merdiven boşluğundan atladı. Çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aleyna'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis yaptığı araştırmada, 'Ölümümden G.A. sorumludur' yazılı not buldu. Bunun üzerine kentte nakliyecilik ve emlakçılık yapan G.A. ve oğlu G.A. (19) gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILMASINA İTİRAZ EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden oğul G.A., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Baba G.A. ise 'intihara teşvik' suçundan tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. G.A., adli kontrol ve imza şartıyla il ve yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı. Soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcısı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir üst mahkeme olan Sulh Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti.

Sevgilisinin babası tecavüze etti iddiası vardı! Aleyna'nın ölümündeki şüphelinin serbest kalmasına savcılıktan itiraz
Sevgilisinin babası tecavüze etti iddiası vardı! Aleyna'nın ölümündeki şüphelinin serbest kalmasına savcılıktan itiraz
Sevgilisinin babası tecavüze etti iddiası ortaya atıldı! Aleyna'nın bıraktığı nottaki şüphelinin serbest kalmasına savcılıktan itiraz geldi

İntihar, Iğdır, Sulh, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Sevgilisinin babası tecavüze etti iddiası ortaya atıldı! Aleyna'nın bıraktığı nottaki şüphelinin serbest kalmasına savcılıktan itiraz geldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Silahlı saldırıda yaralanan bekçi Fırat Doğan, yeni doğan çocuğunu kucağına alamadan hayatını kaybetti 17:58 Silahlı saldırıda yaralanan bekçi Fırat Doğan, yeni doğan çocuğunu kucağına alamadan hayatını kaybetti Elektrik direğine tuvaletini yapan genç yaşamını yitirdi! Akıma kapıldığı düşünülüyor 17:48 Elektrik direğine tuvaletini yapan genç yaşamını yitirdi! Akıma kapıldığı düşünülüyor İngiltere'deki petrol krizi devam edince ordu devreye girdi! Askerler istasyonlara yakıt taşımaya başladı 17:09 İngiltere'deki petrol krizi devam edince ordu devreye girdi! Askerler istasyonlara yakıt taşımaya başladı
6 yaşındaki küçük kızı istismar edip öldüren katilin cesedi, tren raylarında bulundu 16:01 6 yaşındaki küçük kızı istismar edip öldüren katilin cesedi, tren raylarında bulundu Ejder meyvesi üreten iki ortağın tartışması karakolda son buldu 15:50 Ejder meyvesi üreten iki ortağın tartışması karakolda son buldu Namaz kıldığı esnada secdedeyken hayatını kaybetti 15:29 Namaz kıldığı esnada secdedeyken hayatını kaybetti
3 günlük kocasının intihar ettiğini iddia eden kadın, tutuklandı 15:06 3 günlük kocasının intihar ettiğini iddia eden kadın, tutuklandı AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk: Sokak bizden sızlanıyor, 'Gelmiyorsunuz, dinlemiyorsunuz' diyor 15:01 AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk: Sokak bizden sızlanıyor, 'Gelmiyorsunuz, dinlemiyorsunuz' diyor

Son Dakika Haberleri
17:58 Silahlı saldırıda yaralanan bekçi Fırat Doğan, yeni doğan çocuğunu kucağına alamadan hayatını kaybetti
17:52 AK Partili Emin Akbaşoğlu'ndan dikkat çeken yorum: 'Türkiye'de Kürt sorunu vardır' diyenler, Kürt kökenli vatandaşlarımızı sorun olarak görenlerdir
17:50 Afgan sığınmacılarla ilgili yayınladığı tanıtım filmi tepki toplayan Oğuzhan Uğur, hakkındaki suçlamalara cevap verdi
17:48 Elektrik direğine tuvaletini yapan genç yaşamını yitirdi! Akıma kapıldığı düşünülüyor
17:46 İYİ Parti Bahşılı İlçe Teşkilatı'nda üye krizi toplu istifayı beraberinde getirdi! İlçe başkanı ve yönetimi görevden ayrıldı
17:09 İngiltere'deki petrol krizi devam edince ordu devreye girdi! Askerler istasyonlara yakıt taşımaya başladı
17:07 Ozan Tufan, Norveç'e gözdağı verdi: Haaland ve Sörloth olsaydı daha da motive olurduk
16:52 TSK'dan önemli başarı! PKK'nın "Ele geçirilmesi imkansız" dediği karargah kontrol altına alındı: 12 terörist öldürüldü
16:43 Son dakika! Altının kilogramı 498 bin 850 liraya çıktı
16:30 Sosyal medyada gündem oldu! "Ben üç beş maça atılırım" diyen Sergen Yalçın'ın, tahminleri tuttu
Eskişehir'de uygulanan aşısız öğrenci velileri ve üniversiteliler için negatif PCR testi zorunluluğu kaldırıldı Eskişehir'de uygulanan aşısız öğrenci velileri ve üniversiteliler için negatif PCR testi zorunluluğu kaldırıldı         
18:27
AK Partili Emin Akbaşoğlu'ndan dikkat çeken yorum: 'Türkiye'de Kürt sorunu vardır' diyenler, Kürt kökenli vatandaşlarımızı sorun olarak görenlerdir AK Partili Emin Akbaşoğlu'ndan dikkat çeken yorum: 'Türkiye'de Kürt sorunu vardır' diyenler, Kürt kökenli vatandaşlarımızı sorun olarak görenlerdir         
17:53
Eşini babaevinde katleden katilin daha önce Eşini babaevinde katleden katilin daha önce "Ya benimsin ya kara toprağın" dediği ortaya çıktı         
17:32
Emre Belözoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu: Ben hoca olunca lisans konusu kıymete bindi Emre Belözoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu: Ben hoca olunca lisans konusu kıymete bindi         
16:02
Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek         
15:57
Yetkililerden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düşen parçalara fileli önlem Yetkililerden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düşen parçalara fileli önlem         
15:49
Son Dakika: 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 7 eski generalin cezaevinde kalmasına karar verildi Son Dakika: 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 7 eski generalin cezaevinde kalmasına karar verildi         
15:16
Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu         
15:05
Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu         
14:54
Kullanıcılarının hevesini kursağında bırakan Konami, özür dilemek zorunda kaldı Kullanıcılarının hevesini kursağında bırakan Konami, özür dilemek zorunda kaldı         
14:42
Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı         
14:35
Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor         
14:29
Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı         
12:25
Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor         
12:06
Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor         
10:45
Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor         
21:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 18:33:26. #1.12#
SON DAKİKA: Sevgilisinin babası tecavüze etti iddiası ortaya atıldı! Aleyna'nın bıraktığı nottaki şüphelinin serbest kalmasına savcılıktan itiraz geldi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement