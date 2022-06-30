Olay, Kepez ilçesi Yenimahalle 2435 sokak üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Özkan G. ile sevgili olan Naciye K. sokakta oturdukları tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Özkan G., yanında bulunan bıçakla Naciye K.'yı boğaz ve boyun kısmından defalarca yaraladı. Naciye K., bıçak darbeleriyle yere düşerken, sesleri duyan komşular sokağa çıkarak olaya müdahale etmek istedi. Elinde bıçak bulunan Özkan G., yerde yatan Naciye K.'nın yanına kimseyi yaklaştırmadı. Apartmandan inen iki kişi, Özkan G.'yi ikna etmeye çalışsa da Naciye K.'nın başını ayaklarının arasına alan Özkan G., bıçakla tehdit ederek kimseyi yaklaştırmadı.

Kaynak: DHA

Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sevgilisinin boğazını bıçakla kesti, yanına kimseyi yaklaştırmadı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.