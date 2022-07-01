SEVGİLİSİNİN BOĞAZINI BIÇAKLA KESTİ, YANINA KİMSEYİ YAKLAŞTIRMADI - Son Dakika
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SEVGİLİSİNİN BOĞAZINI BIÇAKLA KESTİ, YANINA KİMSEYİ YAKLAŞTIRMADI

01.07.2022 12:13

ANTALYA'da Özkan G., sokakta tartıştığı ve sevgili oldukları öğrenilen Naciye K.'yı bıçakla boğazından yaraladı.

ANTALYA'da Özkan G., sokakta tartıştığı ve sevgili oldukları öğrenilen Naciye K.'yı bıçakla boğazından yaraladı. Kanlar içerisinde yerde yatan kadına mahalle sakinleri yardım etmek isterken, Özkan G. bıçak tehdidiyle kimseyi yaklaştırmadı. Çevrede toplananlar vatandaşların artan tepkisi üzerine saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olay ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kepez ilçesi Yenimahalle 2435 sokak üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Özkan G. ile sevgili olan Naciye K. sokakta oturdukları tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Özkan G., yanında bulunan bıçakla Naciye K.'yı boğaz ve boyun kısmından defalarca yaraladı. Naciye K., bıçak darbeleriyle yere düşerken, sesleri duyan komşular sokağa çıkarak olaya müdahale etmek istedi. Elinde bıçak bulunan Özkan G., yerde yatan Naciye K.'nın yanına kimseyi yaklaştırmadı. Apartmandan inen iki kişi, Özkan G.'yi ikna etmeye çalışsa da Naciye K.'nın başını ayaklarının arasına alan Özkan G., bıçakla tehdit ederek kimseyi yaklaştırmadı.

TEPKİLER ARTINCA OLAY YERİNDEN KAÇTI

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi ve vatandaşların artan tepkisi üzerine Özkan G., yaya olarak kaçtı. Naciye K. ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, Özkan G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

'BIÇAĞI ETRAFA SALLADIĞI İÇİN KİMSE BİR ŞEY YAPAMADI'

Sesleri duyduğunu ve oturduğu evin balkonuna çıktığını ifade eden Fatma Rıfatoğlu, "Bağrışmalar vardı ve biz olayın bu duruma geleceğini bilmiyorduk. İçeriye kaçtığım an her şey olmuş ve bitmişti. İnsanlar da bir anda kalabalıklaşmıştı. Polis arandı ama gelene kadar kadın can çekişiyordu. Kadını bıçakladı ve kimseye de müdahale izni vermedi. Komşularda taş ve eline geçirdikleriyle şahsa müdahale etmeye çalıştı ama bıçağı filan etrafa salladığı için kimse bir şey yapamadı" dedi.

'AMBULANS GELDİ VE KADINI GÖTÜRDÜ'

Çıkan seslerden dolayı balkona çıktığını dile getiren Sebahat Rıfatoğlu, "Olayda ilk olarak kavga vardı ve sonradan bıçak olayı çıktı. Biz olayın son kısmına yetiştik. Kadın yerde yatıyordu herkes başına gelince şahıs yürüyerek olay yerinden kaçtı. Sonrasında ambulans geldi ve kadını götürdü. Ben adamın kadını tutup yere yatırdığı kısmını gördüm" diye konuştu.

'CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI'

Özkan G.'nin Naciye K.'yı bıçakladıktan sonra yere yatırdığı ve yanına kimseyi yaklaştırmadığı görüntüler ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 tane erkeğin Özkan G.'yi ikna etmeye çalışmasının yanı sıra, Naciye K.'nın ambulansa alınması yer alıyor.

YORUMLAR
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Vahşi adam, sokak ortasında sevgilisinin boğazını bıçakla kesti, yardım etmek isteyen vatandaşları ise bıçakla korkuttu Vahşi adam, sokak ortasında sevgilisinin boğazını bıçakla kesti, yardım etmek isteyen vatandaşları ise bıçakla korkuttu Sokak ortasında kadını boğazından bıçaklayan şüpheli yakalandı Sokak ortasında kadını boğazından bıçaklayan şüpheli yakalandı
Kaynak: DHA

Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SEVGİLİSİNİN BOĞAZINI BIÇAKLA KESTİ, YANINA KİMSEYİ YAKLAŞTIRMADI - Son Dakika

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SON DAKİKA: SEVGİLİSİNİN BOĞAZINI BIÇAKLA KESTİ, YANINA KİMSEYİ YAKLAŞTIRMADI - Son Dakika
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