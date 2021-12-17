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SEVGİLİSİNİN BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR ETMİŞ - Son Dakika

SEVGİLİSİNİN BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR ETMİŞ

17.12.2021 14:32

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde boğazı bıçakla kesilen Nebahat Er'in (35) ormanlık alanda başına silahı dayayıp ateşleyerek intihar eden sevgilisi Celal Serçe (40) tarafından öldürüldüğü belirlendi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde boğazı bıçakla kesilen Nebahat Er'in (35) ormanlık alanda başına silahı dayayıp ateşleyerek intihar eden sevgilisi Celal Serçe (40) tarafından öldürüldüğü belirlendi.

Dün sabah saatlerinde, Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde Taş Ocakları mevkiinde ormanlık alanda belediye temizlik işçisi Celal Serçe'nin cesedi bulundu. Olay yerine otomobiliyle gelen Celal Serçe'nin başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar ettiği belirlendi. Dün akşam saatlerinde ise Körfez Esentepe Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi Bahar Sokak'ta bir apartman dairesinde oturan Nebahat Er'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiklerinde oturma odasında Nebahat Er'in cesediyle karşılaştı. Nebahat Er'in boğazının bıçakla kesilerek öldürüldüğü belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, 4 çocuk babası Celal Serçe ile eşinden boşanan Nebahat Er arasında ilişki olduğunu, Celal Serçe'nin Nebahat Er'in boğazını keserek öldürdükten sonra aracıyla olay yerine giderek tabancayı başına dayayarak intihar ettiğini tespit etti. Ayrıca Celal Serçe'nin kayıp olan cep telefonu Nebahat Er'in evinde bulundu.

Celal Serçe'nin cenazesi bugün Körfez Çamlıtepe Mahallesi Kemal Sadi Şirin Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Nebahat Er'in cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SEVGİLİSİNİN BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR ETMİŞ
SEVGİLİSİNİN BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR ETMİŞ
SEVGİLİSİNİN BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR ETMİŞ
SEVGİLİSİNİN BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR ETMİŞ

Temizlik İşçisi, Esentepe, İntihar, Körfez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SEVGİLİSİNİN BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR ETMİŞ - Son Dakika


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SON DAKİKA: SEVGİLİSİNİN BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR ETMİŞ - Son Dakika
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