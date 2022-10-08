SEVGİLİSİNİN CENAZESİNDEN BERİ KAYIP HAKAN, AİLESİNE 'VEDA' VİDEOSU GÖNDERMİŞ - Son Dakika
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SEVGİLİSİNİN CENAZESİNDEN BERİ KAYIP HAKAN, AİLESİNE 'VEDA' VİDEOSU GÖNDERMİŞ

08.10.2022 15:50

ADANA'da, kız arkadaşının cenazesinden sonra 5 gündür haber alınamayan liseli Hakan Demiryürek (19) için jandarma, polis, UMKE ve AFAD arama çalışması yürütüyor.

ADANA'da, kız arkadaşının cenazesinden sonra 5 gündür haber alınamayan liseli Hakan Demiryürek (19) için jandarma, polis, UMKE ve AFAD arama çalışması yürütüyor. Demiryürek'in, ailesine en son Veda etmeden gitmek olmaz. Hepiniz iyi insanlarsınız. Sizi seviyorum dediği videoyu gönderdiği ortaya çıktı.

Kozan ilçesinde 3 Ekim'de hayatını kaybeden kız arkadaşının cenazesine katılan, lise son sınıf öğrencisi Hakan Demiryürek'ten bir daha haber alınamadı. En son ailesine 'WhatsApp' üzerinden Veda etmeden gitmek olmaz. Hepiniz iyi insanlarsınız. Sizi seviyorum. Bazıları zayıf olur işte, ben güçlü değilmişim. Köyden kimse cenazeme gelmesin, yapmayın dediği videoyu gönderen Demiryürek için arama çalışması başlatıldı. Kayıp Demiryürek, jandarma, polis, UMKE ve AFAD ekiplerince 5 gündür her yerde aranıyor.

'EN SON KIZ ARKADAŞININ MEZARLIĞINDA GÖRÜLMÜŞ'

Hakan'ın annesi Türkan Demiryürek, Biz Antalya'daydık, babasına mesaj atmış. 'Baba ben yokum. Gel çocuklarının başına, benim cenaze işlerimi yaptıracaksan da Turgutlu köyüne haber verme' diye mesaj atmış. Eve geldik, baktık, evde yok. Pazartesiden beri arıyoruz, yok. Köseli köyünde ölen kız ile arkadaş olduğunu bilmiyoruz. En son kız arkadaşının mezarlığında görülmüş. Kendisine yaptırdığımız eve gidip, geri geliyor, anahtarı kardeşine veriyor. Saat 01.30'dan sonra kendisinden haber alamadık. 'Ben gelmezsem beni merak etmeyin' diyor, hepsi bu diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Jandarma, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SEVGİLİSİNİN CENAZESİNDEN BERİ KAYIP HAKAN, AİLESİNE 'VEDA' VİDEOSU GÖNDERMİŞ - Son Dakika

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SON DAKİKA: SEVGİLİSİNİN CENAZESİNDEN BERİ KAYIP HAKAN, AİLESİNE 'VEDA' VİDEOSU GÖNDERMİŞ - Son Dakika
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