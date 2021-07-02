Sevgilisinin doğum gününü bakın nasıl kutladı?

Üç yıldır İş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan Özge Ulusoy, sosyal medya hesabı üzerinden sevgilisiyle fotoğraf paylaştı. Ulusoy, dün Instagram hesabından sevgilisiyle birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaşarak Çolakoğlu'nun doğum gününü kutladı.

GELENEĞİ BOZMADI

Sevgilisiyle görüntülenmekten kaçınan Ulusoy paylaşımının altına, "İyi ki" notunu düştü. İlişkilerinin üçüncü yılında sevgilisinin doğum günleri dışında birlikte fotoğraf paylaşmayan ünlü model, geleneği bozmadı. Ulusoy, bu paylaşımla birlikte Faruk Çolakoğlu ile birlikte üçüncü paylaşımı oldu.