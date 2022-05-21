Sevgilisinin eski kocası önce bıçakladı, sonra da silahla öldürdü - Son Dakika
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Sevgilisinin eski kocası önce bıçakladı, sonra da silahla öldürdü

21.05.2022 15:59

Antalya'da Anıl Kiraz adlı 22 yaşındaki genç, av tüfeğiyle vuruldu. Kiraz'ın birlikte yaşadığı Gülsüm İ.'nin evine gelen eski eşi Nuri S. ile tartışma yaşadığı önce ayağından bıçaklandığı, ardından da silahla vurulduğu tespit edildi.

Bu sabah saatlerinde Ilıca Mahallesinde edinilen bilgiye göre sabah saat 05.30 sıralarında vatandaşlardan gelen ihbarı değerlendiren Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Jandarma Karakolu ekipleri, Ilıca Mahallesi 136 sokağa vardıklarında, av tüfeğiyle başından vurulmuş kanlar içerisinde yatan bir kişi ile karşılaştı. 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin 22 yaşında Karacalar Sülek Mahallesi'nden Anıl Kiraz olduğu belirlendi.

SEVGİLİSİNİN ESKİ KOCASI EVİ BASMIŞ

Ölü bulunan Anıl Kiraz'ın 1,5 yıl önce eşinden ayrılan Gülsüm İ. ile 2 aydır gönül birlikteliği yaşadığı, kendi aralarında söz kestikleri iddia edildi. Ayrı yaşadığı eşinin Ilıca Mahallesi 136 sokaktaki evine gelen Nuri S.'nin evde karşılaştığı Anıl Kiraz ile tartışmaya başladığı, tartışmanın sokağa taştığı, tartışma sırasında Anıl Kiraz'ı bacağından bıçaklayan Nuri S.'nin olay yerinden kaçtığı bildirildi. Bu sırada duyulan silah sesinin ardından yere yıkılan Anıl Kiraz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

CESEDİN BAŞINDA BEKLEYEN SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Jandarma Karakolu ekipleri 3 yaşındaki oğluyla birlikte Anıl Kiraz'ın başında bekleyen Gülsüm İ.'yi gözaltına aldı. Anıl Kiraz'ın cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Antalya'da 22 yaşındaki genç av tüfeğiyle vurularak ölmüş halde bulundu

ANNE BABA FERYAT ETTİ

Olayı duyarak olay yerine gelen anıl Kiraz'ın anne ve babası, feryatlarıyla ortalığı inletti. Anne-baba, oğullarının kendisini öldürmüş olamayacağını belirterek, oğullarını bu genç yaşta öldürenlerin mutlaka bulunmasını istediler. Bu arada fenalık geçiren anne-babaya 112 sağlık ekibi tarafından müdahalede bulunuldu.

Antalya'da 22 yaşındaki genç av tüfeğiyle vurularak ölmüş halde bulundu
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Kaynak: İHA

Jandarma, Antalya, Ilıca, Kiraz, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sevgilisinin eski kocası önce bıçakladı, sonra da silahla öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sevgilisinin eski kocası önce bıçakladı, sonra da silahla öldürdü - Son Dakika
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