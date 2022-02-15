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Sevgilisinin eve kilitlediği Bahar'ı itfaiye kurtardı - Son Dakika

Sevgilisinin eve kilitlediği Bahar'ı itfaiye kurtardı

15.02.2022 16:23
Sevgilisinin eve kilitlediği Bahar'ı itfaiye kurtardı

AKSARAY'da sevgilisi Mehmet A.'nın (36), kapıyı üzerine kilitlediğini öne süren Bahar Gül A. (33), itfaiye tarafından kurtarıldı.

AKSARAY'da sevgilisi Mehmet A.'nın (36), kapıyı üzerine kilitlediğini öne süren Bahar Gül A. (33), itfaiye tarafından kurtarıldı. Bahar Gül A.'nın başka bir mahalledeki evinin de ateşe verildiği belirlendi.

Olay, saat 09.00 sıralarında, Çerdiğin Mahallesi 1067'nci Sokak'taki rezidansta meydana geldi. Bahar Gül A., kiraladıkları 2'nci kattaki evin balkonuna çıkıp yoldan geçenlerden, sevgilisi Mehmet A. tarafından evde kilitli tutulduğunu söyleyip yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin kurtardığı Bahar Gül A.'nın polise verdiği ifadesinde, "Bir hafta önce sevgilimle bu eve geldik. Sevgilim Mehmet A., bir hafta boyunca evden çıkmama izin vermedi ve zorla evde tuttu. Bugün sabah da kapıyı kilitleyip, evden çıkıp gitti" dediği belirtildi. Bahar Gül A.'nın şikayetçi olduğu sevgilisi Mehmet A. gözaltına alındı.Bahar Gül A.'nın Pamucak Mahallesi'ndeki evinin de sabah saatlerinde kapısı kırılıp, ateşe verildiği belirlendi. Olayı Mehmet A.'nın gerçekleştirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran polis, soruşturmayı sürdürüyor.


Sevgilisinin eve kilitlediği Bahar'ı itfaiye kurtardı
Sevgilisinin eve kilitlediği Bahar'ı itfaiye kurtardı
Sevgilisinin eve kilitlediği Bahar'ı itfaiye kurtardı
Sevgilisinin eve kilitlediği Bahar'ı itfaiye kurtardı
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Bahar Gül, İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sevgilisinin eve kilitlediği Bahar'ı itfaiye kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sevgilisinin eve kilitlediği Bahar'ı itfaiye kurtardı - Son Dakika
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