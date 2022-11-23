Acılı baba, Özgecan'ın sır ölümünde kızının sevgilisini hedef gösterdi: Şahıs yalan söylüyor, yüreğim yanıyor, yüreğimi soğutun

Zonguldak'ta 5 Şubat 2021 tarihinde 8'inci kattaki evin terasından atladığı öne sürülen 28 yaşındaki Ayşe Özgecan Usta'nın ölümüyle ilgili Zonguldak 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya devam edildi. Zonguldak 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya devam edildi. Duruşmada Özgecan Usta'nın ailesi ve avukatlar hazır bulunurken, tutuksuz sanık Çaycuma Adliyesi'nden SEGBİS aracılığıyla salona bağlandı.

"3 SANİYE İÇİNDE MÜDAHALE ETTİM"

Akkışla savunmasında, "2 yıllık kız arkadaşımdı. Birbirimizin yanına gidip gelirdik. Olaydan birkaç gün önce annesi ile tartışmıştı. Ona üzgündü. 'Yanıma gel tatile gidelim' dedim. O da geldi. Olay günü 16.00 gibi evden çıktım. Akşam beraber bir şeyler yedik, içtik. Özgecan evlenme konusunu açtı. Ben uzun vadede olabileceğini söyledim. Sinirlendi, evden gideceğini söyledi. Saat 12'yi geçmişti, sokağa çıkma yasağı vardı. Alkollü, 300 kilometre yol gidecekti. İkna etmeye çalıştım. Salonda hızlı turlar attı. Ben sakinleştirmeye çalışıyordum. Bir anda 'kendimi atacağım' diye terasa çıktı. İddianamede hemen müdahale edilmediği söylenmiş ama ben hemen 3 saniye içinde müdahale ettim. Baktım korkuluktan sarkıyor. 'Aşkım bırakma kendini' deyip tuttum. Yardım çağırmak için bağırdım. Alt kat komşuma 'eşini çağır beraber çekelim' dedim. 'Eşim evde yok' dedi. Ağları keselim belki bir ihtimal alırız dedim. Rahmetli 'çek beni' dedi çekmeye uğraşıyordum ama kayıp düştü" dedi.

"TELEFONU MASAYA VURUP KIRDI"

Özgecan Usta'nın iki telefon kullandığı, birinin olay günü Akkışla'nın üstünden diğerinin de olay yeri inceleme ekibi tarafından kırık halde yatak odasında bir poşetin içinde bulunduğu kaydedilerek, Akkışla'ya Usta'nın telefonunun neden kendisinde olduğu ve diğer telefonun nasıl kırıldığı soruldu. Akkışla "o panikle aşağı inerken masadaki her şeyi alıp aşağıya indim. Kendisi senin hiçbir şeyini istemiyorum, diyerek masaya vurup kırdı" cevabını verdi. Usta'nın valizinin neden toplu olduğu sorusuna ise "Tatile gideceğimiz için topluyduk zaten. Akşam 'ben gideceğim' deyince iyice toplandı. Ben de 'yasak var, alkollüsün' diyerek ikna etmeye çalıştım" ifadelerini kullandı.

"ÖZGECAN'IN EĞİTİM HAYATI OLSUN İSTİYORDUM"

Usta ve Akkışla'nın telefonlarının incelemesinin yapıldığını ancak kırık halde bulunan telefonun şifresinin çözülemediği için içeriğinin incelenemediği hakim tarafından açıklanırken ikili arasındaki mesajlardan bazıları okundu. Hakim, Özgecan Usta'nın evlenme isteğine ve bu kapsamda yaşanan tartışmalara Akkışla'nın tatmin edici cevaplar vermediğini söylemesi üzerine Akkışla, 'Özgecan'ın eğitim hayatı, tahsili olsun istiyordum. Sağlam zeminlere otursun istiyordum' dedi.

"O SAVCIYA GÜVENİM YOK"

Baba Kenan Usta, Akkışla'nın yalan söylediğini ve soruşturma savcısını eleştirerek sözlerine başladı. Kızının olay günü evden çıkmasına izin verilmediği için öldüğünü söyleyen Kenan Usta, "Kızımı alkollü, sokağa çıkma yasağı var diye engellemiş. Çıksa polis yakalar, ceza keser, işlem yapardı ya da kaza yapar ölür, biz de sineye çekerdik. Telefonu da kendi kırmıştır. Dosyanın yeniden tertiplenip hazırlanmasını istiyorum. O savcıya güvenim yok. Size soruyorum, kendi çocuğunuz olsa ve tutuklanmasa ne hissederdiniz? Bu şahıs cezaevini görsün istiyorum. Elini kolunu sallayarak dolaşmasın cezası belli olana kadar yatırın" diye konuştu.

"YÜREĞİMİ SOĞUTUN"

Kenan Usta, göğsüne vurarak "buramı soğutun, yüreğim yanıyor yüreğimi soğutun" dedi. Telefonu kırdığı iddiası sorulan sanık Bartu Can Akkışla, "Kenan Amcanın söylediklerinde hatalar var. Aile acılı, benim de acım var. Telefonu ben kırmadım. Kenan Amca adliyeye laf attı. Beni tehdit etti. Kendi kafasında kurduklarını anlatıyor" dedi.

"KIZIMI ALIKOYMUŞTUR"

Konuşmasına devam eden Kenan Usta, "Bu şahıs kızımı bırakmamış alıkoymuştur. Kızım çıkamayınca tehdit ederek 'kendimi atarım' demiştir. Kızım kendimi atarım, diyor. Şahıs hala oturuyor. Önlem almıyor. Şikayetçiyim. Şahsın yalan söylediğini düşünüyorum. Kızımı alıkoymuştur. Alıkoymasa bu ölüm olmayacaktı" diye konuştu.

SON SÖZLERİ "DÜŞÜYORUM YUKARI ÇEK"

Olay günü Bartu Can Akkışla'nın alt katında oturan komşusu S.G. tanık olarak dinlendi. Olay günü gece saatlerinde tartışma sesi duyduğunu, ilerleyen zamanda banyodan değişik, yüksek bir ağlama sesi geldiğini söyledi. S.G., Akkışla'nın gürültü yapan bir komşu olduğunu, yine kavga ettiklerini düşündüklerini belirterek balkona fırtına olduğundan meyveleri almak için çıktığı esnada birinin sarktığını gördüğünü söyledi. Akkışla'nın yardım istediğini, ağı almasını söylediğini belirten S.G. "Ağı kesmek için bıçak almaya giderken Özge'nin 'düşüyorum yukarı çek" dediğini duydum. Sonra elinden boşanma ve gümleme sesi geldi. Bartu 'Allah'ım nasıl dayanacağım' diye bağırıyordu" dedi.

ALIKOYMAKTAN EK İDDİANAME TALEBİ

Özgecan Usta'nın ailesinin avukatı Ezgi Aybüke Dizlek, alıkoymaktan ek iddianame talebinde bulunarak "Birine atlayacağım desem ve 3 saniyede peşime gelse daha tırabzanlara ulaşamadan tutardı. Olayın yaşandığı evde ve mahallede keşif yapılarak aydınlatılmasını istiyoruz. Tanıkların dinlenmesi bitene kadar ve keşif yapılana kadar tutuklu yargılanmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. Sanık avukatı tutukluluk talebine karşı çıkarken müvekkilinin duruşmadan bağışık tutulmasını istedi. Hakim, Bartu Can Akkışla'nın duruşmalardan bağışık tutulması talebini reddederken, sanığa uygulanan adli kontrol tedbirini sıklaştırdı. Keşif yapılmasına karar verilirken, eksik hususların giderilmesi için duruşma ertelendi. Ayrıca alıkoyma suçunun değerlendirileceği belirtildi.