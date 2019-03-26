Son Dakika Haberleri: Sevgilisinin Evine Tırmanan Adam Kendini ve Kadını Bıçakla Yaraladı

Sevgilisinin Evine Tırmanan Adam Kendini ve Kadını Bıçakla Yaraladı

31 dakika önce

Sevgilisinin evine tırmanan adam kendini ve kadını bıçakla yaraladı Sevgilisinin evine tırmanan adam kadın tarafından 30 bin TL dolandırıldığını öne sürdüADANA - Adana'da uzaklaştırma kararı bulunan bir kişi sevgilisinin evine tırmanarak girerek kavga çıkardı.

Sevgilisinin evine tırmanan adam kendini ve kadını bıçakla yaraladı
Sevgilisinin evine tırmanan adam kadın tarafından 30 bin TL dolandırıldığını öne sürdü

ADANA - Adana'da uzaklaştırma kararı bulunan bir kişi sevgilisinin evine tırmanarak girerek kavga çıkardı. Çıkan kavgada elinde bıçak bulunan adam kendisini ve sevgilisi yaraladı.
Olay, Seyhan İlçesi Türkocağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen Şamil Y.' birinci katta oturan sevgilisi Türkmenistan uyruklu Selbi B.'nin evine tırmanarak girdi.
Selbi B. sevgilisi olan Şamil Y.'in eve girdiğini görmesi üzerine korkudan yardım çığlıkları attı. İkili bir anda boğuşmaya başladı. Elinde bıçak bulunan Şamil Y. boğuşma sırasında kendisini ve sevgilisi Selbi B.'yi yaraladı.
Kavga sesleri üzerine çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri iki sevgiliyi güçlükle ayırabildi.
Sevgilisi tarafından bıçaklanan adam dolandırıldığı ileri sürdü
Türkmenistan uyruklu sevgilisinin kendisini dolandırdığını iddia eden Şamil Y.," Beni 30 bin TL çarptı, hala beni tehdit ediyor mesaj atıyor. Arıyor diyor ki, karın ve çocuğun var seni rezil ederim. Bugün çağırdı beni yine geldim. Benden 5 bin TL istiyor. Benim hayatımı aldı. Bunun yüzünden çoluk çocuğu terk ettim" ifadelerini kullandı.
Sağlık ekipleri Selbi B. ve Şamil Y.'yi hastaneye kaldırdı. Gözaltına alınan Şamil Y. tedavisinin ardından sorgulanmak üzere polis merkezine götürülecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:41 Kaynak: İHA

Adana, kavga, 3. Sayfa
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