Sevgilisinin Evinin Önünde Kafasına Silah Dayadı
47 dakika önce
Muğla Menteşe'de sevgilisi ile problem yaşadığı iddia edilen Milli Eğitim personeli Necmi K., kız arkadaşının evinin önündeki arabasında kafasına silah dayadı.
Muğla Menteşe
'de sevgilisi ile problem yaşadığı iddia edilen Milli Eğitim personeli Necmi K., kız arkadaşının evinin önündeki arabasında kafasına silah dayadı.
Olay Muğla'nın Menteşe İlçesinde meydana geldi. Sevgilisi ile problem yaşadığı iddia edilen Milli Eğitim personeli Necmi K., sorun yaşadığı kız arkadaşının evinin önünde arabasının içinde kafasına silah dayadı. 112'ye yapılan ihbarın üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekibi, Özel Harekat Polisi sevk edildi.
İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya
ve İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz'da operasyona katıldı. Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede Özel Harekat Polisi tetikte bekledi.
Yaklaşık bir saatin ardından ilişkisinde sorun yaşadığı için kafasına silah dayadığı iddia edilen Necmi K. ikna edildi ve elindeki silahı bırakarak teslim oldu. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:51 Kaynak: İHA
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