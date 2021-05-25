Sevgilisinin evli olduğunu öğrenince ayrılmak isteyen genç kadın ensesinden vuruldu - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Zeliha Atlar, geçen yıl mart ayında sosyal medya üzerinden kendisine mesaj atan Serdal Gülser ile tanıştı. Bir süre arkadaşlık eden ikili arasında ilişki başladı. İddiaya göre Atlar, 2 ay sonra Gülser'in evli ve 4 çocuk babası olduğunu öğrendi. Bunun üzerine genç kadın, ilişkiye devam edemeyeceğini ve ayrılmak istediğini söyledi.

İLİŞKİYİ BİTİRMEK İSTEYİNCE EVİNİ BASTI

Serdal Gülser, kendisinden ayrılmak isteyen Atlar'ı ölümle tehdit edip, silahla evini bastı. Tehditler nedeniyle ilişkiyi sürdürmek zorunda kalan Atlar, defalarca yaşadığı silahlı tehdit nedeniyle polis merkezine giderek Gülser'den şikayetçi oldu. Serdal Gülser, hakkında uzaklaştırma kararı verilmesine rağmen Atlar'ı rahatsız ve tehdit etmeye devam etti. Uzaklaştırma kararını ihlal etmesine rağmen Gülser hakkında işlem yapılmadı.

''SENİ BURAYA ÖLDÜRMEYE GETİRDİM''

Bir süre sonra Serdal Gülser, akşam saatlerinde Zeliha Atlar'ı arayarak konuşmak istediğini söyledi. Atlar görüşmeyi kabul etti ve Gülser'e ait araca bindi. Gülser, Atlar'ı dağlık alana götürerek araçtan inmesini söyledi. Bu sırada aracın bagajındaki kazma, kürek ve pompalı tüfeği alan Gülser, Atlar'a, "Seni buraya öldürmeye getirdim. Burada seni gömeceğim" dedi. Atlar ise Gülser'in ayaklarına kapanarak "Ölmek istemiyorum" diyerek ağladı. Serdal Gülser bunun üzerine kendisinden ayrılmazsa öldürmeyeceğini söyleyince Atlar, ayrılmayacağını söyledi.

SİLAH ZORUYLA EVDEN ÇIKARTTI

Ekim ayına kadar tehdit ve ölüm korkusuyla ilişkisine devam eden Atlar, 10 Ekim günü arkadaşının evine gittiğinde telefonuna Serdal Gülser'den ölüm tehditleri ve küfür içeren mesajlar gelmeye başladı. Atlar'ı arayan Gülser, kendisiyle görüşmezse arkadaşının evine gelerek herkese zarar vereceğini söyledi. Bunun üzerine Atlar, Gülser ile görüşmeyi kabul etti. Eve gelen Serdal Gülser, belinden çıkarttığı tabancayı Atlar'ın bacağına dayayarak kendisiyle gelmesini söyledi. Kadını zorla evden çıkarıp otomobile bindiren Gülser, hızla uzaklaştı.

ENSE BÖLGESİNE ATEŞ ETTİ

Bu sırada araçta H.P.'yi arayan Serdal Gülser, "Silahları, tüfekleri hazırla geliyorum ben" dedi. Ardından M.P.'yi arayan Gülser, bu kişiye de fişekleri hazırlamasını, ardından H.P. ile Atlar'ın evinin önüne gelmesini söyledi. Evin önünde buluşan H.P., M.P., Gülser ve Atlar, birlikte eve çıktı. Burada H.P.'den silahı alan Serdal Gülser ikiliye aşağıya inmelerini söyledi. Silahı eline alan Gülser "Ayrılmak mı istiyorsun, ölümün benim elinden olacak" diyerek ayağa kalkıp Atlar'ın olduğu koltuğa doğru yürüdü. Kadının başını tutup öne doğru bastıran Gülser, tabancayla ense bölgesinden bir el ateş etti.

VÜCUDUNDAN ÇIKAN KURŞUN KOLTUĞU DELİP PARKEYE SAPLANDI

Dizlerini kendisine çeken Atlar'ın ensesinden giren kurşun önce boynundan çıktı. Köprücük kemiğinin yanından tekrar giren kurşun, koltuk altından çıktı. Koltuğu da delip geçen kurşun, parkeye saplandı. Yaşadığı acıyla çığlık atan Atlar, kan içerisinde kalıp evin mutfak kısmına doğru koştu. Bu sırada panik yapan Serdal Gülser kaçmaya çalışırken, apartmanın merdivenlerinde Atlar'ın annesi F.S. ile karşılaştı. Gülser burada anneye de ateş etti ancak isabet ettiremeyince ikili arasında arbede yaşandı.

12 YAŞINDAKİ KIZ KARDEŞİNİ TEKMELEDİ

Ardından merdivenlerden inen Serdal Gülser, bu kez Atlar'ın kız kardeşi 12 yaşındaki S.A. ile karşılaşınca küçük kızın karın bölgesine tekme atıp uzaklaştı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye götürülen Zeliha Atlar, tedaviye alındı. Serdal Gülser ise yakalanarak polis merkezine götürüldü. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Gülser tutuklandı.

''EVLİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE AYRILMAK İSTEDİM''

Antalya'daki avukatı Ahmet Onaran ile görüşmek için kente gelen Zeliha Atlar, yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Serdal Gülser ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını söyleyen Zeliha Atlar, "Arkadaşlığımız ve sonrasında gönül ilişkimiz başladı. Yaklaşık 2 ay sonra evli ve 4 çocuk babası olduğunu öğrendim. Bu ilişkiyi kendime yakıştıramadım ve bitirmek istedim. Defalarca kendisine 'Böyle bir ilişkimiz olmaz, evlisin ve 4 çocuğun var. Ben bunu kendime yakıştıramıyorum' dedim. Kişi bunu hiçbir zaman kabul etmedi. Defalarca evimi bastı" dedi.

''UZAKLAŞTIRMA KARARINI İHLAL ETMESİNE RAĞMEN BİR ŞEY YAPILMADI''

Başına gelenlerin sadece ''Hayır'' dediği için yaşandığını söyleyen Atlar, "Ayrılmak istediğimi söyleyince evimi pompalı tüfekle bastı. Sadece ona 'Hayır' dedim diye. Kapıdan silahıyla birlikte polisler aldı. Karakola gittim şikayetçi oldum ve uzaklaştırma kararı verildi. Karardan 15 gün sonra evimin karşısında arabanın içerisinde benim çıkmamı bekliyordu. Silahlı olarak önümü kesti, götürmek istediği yere gitmediğim için beni orada darbetti. Yine polis geldi ve karakola gittik. Uzaklaştırma kararını ihlal etmesine rağmen hiçbir şey yapılmadı. Bu olayla ilgili dosyalar ancak 1 yıl sonra açıldı" diye konuştu.

''DEHŞET BİR GECEYDİ''

Atlar, Gülser'in aracına kazma, kürek koyarak kendisini dağa götürdüğünü ve öldürmek istediğini belirterek, şöyle dedi:

"Sonrasında beni konuşmak için çağırdı ve dağa götürdü. Beni indirince arabanın bagajında pompalı tüfek, kazma ve kürek olduğunu gördüm. Bana 'Seni buraya öldürmeye getirdim. Burada seni gömeceğim' dedi. Dehşet bir geceydi. Deli gibi ağlıyorum, ayaklarına sarıldım 'Ölmek istemiyorum' dedim. Ayrılmazsam beni öldürmeyeceğini söyledi. 'Senin karakola gidip beni şikayet etmen hiçbir işe yaramıyor. Ben 1 saate çıkıyorum' dedi."

''BU AKŞAM HESAPLAŞMA GÜNÜ'' DİYE MESAJ YAZMIŞ

Olay günü kendisine sürekli ölüm tehditlerinde bulunduğunu söyleyen Atlar, "Olay günü geldi, benimle görüşmek istediğini söyledi, ben kabul etmedim. Bana 'Bu akşam hesaplaşma günü' diye mesaj yazdı. Arkadaşıma gitmiştim o sırada beni aradı. Telefonda bana küfür ve hakaret etmeye başladı. Sürekli 'Kafana sıkacağım, seni öldüreceğim, yaşatmayacağım' diyordu. Sakinleştirmeye çalıştım. Sonra arkadaşımın evine geldi ve arkadaşım gittiğimi söyleyince ona 'Bu akşam onun kafasına sıkacağım' demiş. Oradan ayrıldıktan sonra evin tüm eşyalarını yakacağım diye bana mesaj attı" dedi.

''BENİ ÖLDÜRME DİYE YALVARDIM''

Olay günü yaşadıklarını anlatırken tedirgin hali göze çarpan Atlar, şöyle konuştu:

"Saçlarımı tutup önüme doğru eğdi, kafama silahı dayadı ve ensemden silahı sıktı. Eğildiğim için kurşun boynumdan çıktı. Hayati damarlarımı milimetrik oynuyor. Kolum ve ayağımda uyuşmalar var. Çığlık atmaya başladım. Kulaklarım duymuyordu, başım acayip şekilde dönüyordu. 'Ölmek istemiyorum' diye bağırıyordum. Silahı ikinci kez çekti elini kaptım ve 'Ölmek istemiyorum, yalvarırım beni öldürme' dedim. Silah sesini duyunca annem bağırarak geldi. Annemin geldiğini duyunca kaçmaya çalışıyor ve anneme de bir el ateş ediyor."

''CEZAEVİ DUVARLARINA NUMARAMI YAZIYOR''

Yaşadığı korkunun hala devam ettiğini belirten Zeliha Atlar, sokakta tek başına yürüyemediğini söyledi. Atlar, "Sonrasında tutuklandı. Beni öldürmeye hakkı yok. Çok korkuyorum. Hala kendi evime giremiyorum, sokakta tek başıma yürüyemiyorum. Evden çıkarken 12 yaşındaki kız kardeşim 'Abla ya yine gelir seni öldürmeye çalışırsa' diyor. Kapı çaldığında bile 4 kişi kapı açıyoruz. Cezaevi duvarlarına numaramı yazıyor. Yanındaki kişilere 'Bu olay böyle kapanmadı. Ben onu öldüreceğim' diyor. Çok korkuyorum çıkacak diye" diye konuştu.