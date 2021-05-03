Sevgilisinin fotoğrafları olay olmuştu... Can Yaman'dan kafa karıştıran hamle! - Son Dakika

Sevgilisinin fotoğrafları olay olmuştu... Can Yaman'dan kafa karıştıran hamle!

03.05.2021 16:23
Sevgilisinin fotoğrafları olay olmuştu... Can Yaman'dan kafa karıştıran hamle!, System.String[]

Ünlü oyuncu Can Yaman'ın bir süredir aşk yaşadığı ve şubat ayında evlenme teklifi ettiği İtalyan spiker Diletta Leotta, iş insanı Ryan Friedkin ile dudak dudağa yakalandı.

Ünlü oyuncu Can Yaman'ın bir süredir aşk yaşadığı ve şubat ayında evlenme teklifi ettiği İtalyan spiker Diletta Leotta, iş insanı Ryan Friedkin ile dudak dudağa yakalandı.

İtalyan basınının geniş bir şekilde yer verdiği olay sonrası tüm gözler Yaman'a çevrildi.

Ünlü oyuncu olay fotoğraflar karşısında sessizliğini korurken son hareketiyle şoke etti. Yaman ünlü spikerin pozlarını tek tek beğendi.Bu detay dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı. Yaman'ın bu hamlesi kafaları karıştırdı.

NE OLMUŞTU

Ünü Türkiye sınırlarını aşan Can Yaman, İtalya'da 'Sandokan' dizisi için anlaşma imzaladı. Bir süredir İtalya'da yaşayan ünlü oyuncu gönlünü spiker Diletta Leotta'ya kaptırmış, hatta evlenme teklifi etmişti.

İkilinin birlikteliği 'reklam aşkı' olarak lanse edilse de iddiaları yalanlayan çift sık sık poz verip 'mutluyuz' imajı çizmişti.

Can Yaman ortaya çıkan skandal fotoğrafların ardından sessizliğini korumaya devam ediyor...

CAN YAMAN'I ALDATTI MI?

Spor spikeri Dilette Leotta, Roma kulübü başkanın oğlu Ryan Friedkin'le dudak dudağa görüntülendi. İtalya'da yayın yapan 'OGGI' dergisinin ortaya çıkardığı görüntüler olay oldu. Diletta Leotta ile İtalyan milyarder Ryan Friedkin'in öpüştüğü anların fotoğrafları sosyal medyada çok konuşuldu. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyaya damga vururken Can Yaman'ın vereceği tepki merak konusu oldu.

AYLARDIR BEKLENEN BİR AŞK HİKAYESİ

Ortaya çıkan fotoğrafların ardından dergide yer alan haberde Diletta Leotta ve Ryan Friedkin aşkının uzun bir geçmişi var... Leotta ve Friedkin'in yaklaşık beş aydır birlikte olduğu bu aşkı gizlediği iddia edildi.

İTALYANLAR DA 'REKLAM' DEDİ

Öte yandan Türkiye'de olduğu gibi İtalyan medyasında da Can Yaman ile Diletta Leotta aşkının reklam çalışması olduğu iddiaları gündemde...  İddiaya göre ikili popülarite kazanmak için 'aşk oyunu' oynadı. Dönem dönem bir araya gelip 'her şey' yolunda mesajı verdi.

Diletta Leotta ve Can Yaman sosyal medyadaki samimi fotoğraflarını silmemesi dikkat çekti...

REKLAM İDDİASINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İtalyan spiker, 'Can Yaman ile reklam için mi birliktesiniz?' sorularına  'Bir oyuncuyla birlikte olursam uydurma bir hikaye olmak zorunda mı?' sözleriyle tepki göstermişti...

Sevgilisinin fotoğrafları olay olmuştu... Can Yaman'dan kafa karıştıran hamle!

Can Yaman, İtalyan, Türkiye, İtalya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Sevgilisinin fotoğrafları olay olmuştu... Can Yaman'dan kafa karıştıran hamle! - Son Dakika Magazin


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