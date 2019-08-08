Son Dakika Haberleri: Sevgilisinin iş yerinde tüfekle intihar etti
Son Dakika Güncel Haber

Sevgilisinin iş yerinde tüfekle intihar etti

18 dakika önce

ÇANAKKALE'de, Oya Demirkan (40), sevgilisi Tolga Ş.'ye ait iş yerinde pompalı tüfekle intihar etti.

Sevgilisinin iş yerinde tüfekle intihar etti, System.String[]
ÇANAKKALE'de, Oya Demirkan (40), sevgilisi Tolga Ş.'ye ait iş yerinde pompalı tüfekle intihar etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Oya Demirkan'ın sevgilisi Tolga Ş. tarafından 50 bin TL dolandırıldığı iddia edildi.
Olay, saat 18.00 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi Mustafa Serden Sokak'taki Tolga Ş.'ye ait beyaz eşya ve klima servisinde meydana geldi. İddiaya göre, sevgilisi Oya Demirkan'a 50 bin TL kredi çektirdiği ileri sürülen Tolga Ş. ortadan kayboldu. 50 bin TL borç ile ortada kalan ve bunalıma girdiği ileri sürülen Oya Demirkan, sevgilisinin iş yerinde pompalı tüfekle intihar etti. Silah sesini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Oya Demirkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından Oya Demirkan'ın cenazesi Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sigaraya zam gelince sigara bırakma hattında yoğunluk oluştu
Kurban pazarında ilginç olay: Pazarlık ettiği adamın parmaklarını kırdı Çanakkale'deki altın ve gümüş madeni arama çalışmaları: Akşener nöbete katılacak Kurban pazarında ilginç olay...Pazarlık ettiği adamın parmaklarını kırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 21:51:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sevgilisinin iş yerinde tüfekle intihar etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]