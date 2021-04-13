Sevgilisinin kardeşini bıçaklayan sanığa 13 yıl hapis - Son Dakika

ANTALYA'da kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Şennur N.'nin (49) kardeşi Şenay N.'yi (47) 11 yerinden bıçaklayan ve öldüğünü düşünerek, bırakıp, kaçan Süleyman Tümbek (45), bugün görülen karar duruşmasında 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki güzellik merkezine, geçen yıl ağustos ayında otomobiliyle gelen Süleyman Tümbek, sevgilisi Şennur N.'nin ablası Şenay N.'yi boyun ve karın bölgesinden bıçakladı. 11 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Şenay N., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis tarafından yakalanan Tümbek, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'ÖMÜR BOYU HAPİS' İSTENDİAntalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya, tutuklu sanık Süleyman Tümbek, SEGBİS aracılığıyla katılırken taraf avukatları salonda hazır bulundu. Savcı, önceki duruşmada verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı. Sanığın olay günü Şenay'la karşılaştığını ve 2'si hayati tehlikeye sebep olacak biçimde vücudunun değişik bölgelerine 11 bıçak darbesi vurarak yaraladığı belirtilen mütalaada, "Sanık Şennur'a dirsek atarak basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı, katılanlara yönelik olarak da 'Sizinle işim daha bitmedi' diyerek tehditte bulunmuştur. Sanığın Şenay N.'ye yönelik gerçekleştirmiş olduğu eylemde darbe sayısı, meydana gelen yaralanmanın niteliği ve öldürmeye elverişli aletin kullanılması da nazara alınarak 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılması talep olunur" denildi.'ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇLAMASINI KABUL ETMİYORUM'Sanık avukatları ise olayın tahrik altında meydana geldiğini ve müvekkillerinin haksız tahrik hükümlerinden yararlanmasını istedi. Sanık Süleyman Tümbek savunmasında, olay sırasında Şenay'ın kendisine alaylı bakışla "Ablam seni kullanıyor" deyip üstüne yürüyünce bıçakladığını söyledi. Tümbek, "Bu olay önceden planlanmış değildir. O an için, anlık gelişti. Şenay ile husumetim yoktur. Öldürmeye teşebbüs suçlamasını kabul etmiyorum" dedi.'BENİ İYİ TANIRLAR, ONLARA ÇOK YARDIM ETTİM'Son sözü sorulan Süleyman Tümbek, şikayetçilerin kendisini iyi tanıdıklarını ifade ederek, "Bana her zaman çok iyi bir insan olduğumu söyleyen kişilerdir. Birlikte olduğumuz süre içinde kendilerine yardımlarım olmuştur" diye konuştu.'TEŞEBBÜS'TE KALDIĞI İÇİN 13 YIL HAPİS

Mahkeme heyeti, sanığı önce 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Olayın teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı ceza 13 yıl hapse düşürüldü. Sanık yağma ve hakaret suçlamalarından ise beraat etti.