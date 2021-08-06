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Sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı

06.08.2021 10:11
Sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı, System.String[]

Oyuncu Seda Akman, önceki gün Bodrum Ortakent'teki bir beach'te görüntülenmişti. Oldukça keyifli görünen Akman'ın mutluluğunun sebebi aynı masada sohbet ettiği kişiydi. İşte ünlü oyuncunun hayranlarının merak ettiği gizemli sevgili...

Sezon finali yapan TRT 1 dizisi 'Masumlar Apartmanı'nda 'Han'ın terapisti 'Dr. Yağmur' karakterine hayat veren Seda Akman, Bodrum'da tatil yapıyor. Herkesin merak ettiği gizemli sevgilinin kimliğini Posta gazetesi öğrendi: Ödüllü mimar Ahmet Tolan. İlişkileri yaklaşık iki yıl önce başladı. Seda Akman'ın, Bodrum'da yaşayan sevgilisinin yanına yerleşme kararı aldığı öne sürüldü.

İddiaya göre; Akman ve Tolan evlilik hazırlığı yapıyor. Oyuncu, Ahmet Tolan'ın sahibi olduğu otelde haftanın üç günü sahneye çıkıp şarkı söylüyor. Ahmet Tolan'ın üç yıl önce boşandığı Berra Terzioğlu'ndan bir oğlu bulunuyor.

Sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı
Sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı
Sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı

Masumlar Apartmanı, Seda Akman, Bodrum, Trt 1, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı - Son Dakika Magazin


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