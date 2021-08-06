Sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı

Sezon finali yapan TRT 1 dizisi ' Masumlar Apartmanı 'nda 'Han'ın terapisti 'Dr. Yağmur' karakterine hayat veren Seda Akman Bodrum 'da tatil yapıyor. Herkesin merak ettiği gizemli sevgilinin kimliğini Posta gazetesi öğrendi: Ödüllü mimar Ahmet Tolan. İlişkileri yaklaşık iki yıl önce başladı. Seda Akman'ın, Bodrum'da yaşayan sevgilisinin yanına yerleşme kararı aldığı öne sürüldü.

İddiaya göre; Akman ve Tolan evlilik hazırlığı yapıyor. Oyuncu, Ahmet Tolan'ın sahibi olduğu otelde haftanın üç günü sahneye çıkıp şarkı söylüyor. Ahmet Tolan'ın üç yıl önce boşandığı Berra Terzioğlu'ndan bir oğlu bulunuyor.