Son Dakika Haberleri: Sevgilisinin oğluna şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklandı
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Sevgilisinin oğluna şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklandı

38 dakika önce

VAN'da, sevgilisinin oğlu Ö.Y.A.'ya (8) fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına İ.K., tutuklandı.

Sevgilisinin oğluna şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklandı, System.String[]
VAN'da, sevgilisinin oğlu Ö.Y.A.'ya (8) fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına İ.K.,  tutuklandı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Ö.Y.A. isimli çocuğa, annesi A.K.'nin erkek arkadaşı İ.K. tarafından fiziksel ve psikolojik şiddet uygulandığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada mağdur çocuğun Çocuk İzleme Merkezi'nde ifadesinin alındığı belirtilerek şöyle denildi:
"Şüpheli anne A.K. ve erkek arkadaşı İ.K. gözaltına alınmış olup, şüpheli A.K. dosya delil durumu değerlendirilmesine göre serbest bırakılmış, şüpheli İ.K. ise Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmektedir."


Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:29 Kaynak: DHA
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