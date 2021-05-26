SEVGİLİSİNİN PENCEREDEN İTTİĞİ SAFİYE NUR BETONA DÜŞSEM ÖLMÜŞTÜM - Son Dakika

SEVGİLİSİNİN PENCEREDEN İTTİĞİ SAFİYE NUR BETONA DÜŞSEM ÖLMÜŞTÜM

26.05.2021 10:54

ANTALYA'da sevgilisi Aytaç Süleyman Daşbudak'ın (32) itmesi sonucu ikinci kattaki dairenin penceresinden park halindeki otomobilin üzerine düşen Safiye Nur Gürbüz (24), yaşadıklarını, hastane odasında DHA'ya anlattı.

ANTALYA'da sevgilisi Aytaç Süleyman Daşbudak'ın (32) itmesi sonucu ikinci kattaki dairenin penceresinden park halindeki otomobilin üzerine düşen Safiye Nur Gürbüz (24), yaşadıklarını, hastane odasında DHA'ya anlattı. Gürbüz, Pencereden yardım istedim. 2 kişi gördüm ileride. Süleyman 2 kişiyi görünce polis gelecek diye korktu. Bir anda beni pencereden itti. Arabanın üstüne düştüm. Araba olmasaydı ölebilirdim dedi. Tutuklanan Daşbudak'ın serbest kalması halinde kendisine zarar vermesinden korktuğunu anlatan Gürbüz, Çünkü pencereden beni attığında aşağıda araba olduğunu bilmiyordu. Ölmek istemiyorum diye konuştu.

Hemşire Safiye Nur Gürbüz, 22 Mayıs günü evinden işine giderken, oto galeri sahibi erkek arkadaşı Aytaç Süleyman Daşbudak tarafından zorla araca bindirildi. Daşbudak'ın Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde, 3 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairesine giden ikili arasında, saat 06.30 sıralarında para yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Daşbudak'ın darbettiği Gürbüz, pencereyi açıp yardım istediği sırada, iddiaya göre sevgilisi tarafından itildi. Gürbüz, apartman girişinde park halindeki Daşbudak'a ait otomobilin üzerine düştü. Yaralanan Gürbüz hastanede tedaviye alınırken, Daşbudak ise ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

'BU SEVGİ DEĞİL HASTALIK'

Safiye Nur Gürbüz, yaşadıklarını, hastane odasında DHA'ya anlattı. Gürbüz, yaklaşık 10 ay önce Aytaç Süleyman Daşbudak ile tanıştığını 3 aylık beraberlik yaşadıklarını, bu süreçte kendisine şiddet uyguladığını, kaşına dikiş atıldığını, bu nedenle darp raporu aldığını aktardı. Uğradığı şiddet nedeniyle 1 ay işe gidemediğini belirten Gürbüz, sevgilisi kendisine ulaşamadığında iş yerine gelerek arkadaşlarını arattırıp tehdit ettiğini, bu nedenle ücretsiz izne çıktığını söyledi. Daşbudak'ın çeşitli iftiralar attığını belirten Safiye Nur Gürbüz Hemşire olduğum için atama bekliyorum. 'Ben senin sicilini bozacağım' diyerek, yalanlar söyleyerek barışmak istedi. Ben hayatım boyunca böyle bir insan tanımadım. Benim sicil kaydım yoktur. Sonrasında beni yine darbetti. Son zamanlarda yine ayrıydık. Arkadaşlarımla bir yere gittiğimde 'Neredeysen seni bulacağım, öldüreceğim' diyerek beni tehdit ediyordu. Annem ve babamı arayarak 'Benden ayrıldı ama ben onu çok seviyorum. Sizden özür dilerim' diyor, bazen de ailemi arayıp küfrediyordu. Bu sevgi değil, takıntı. Hatta takıntı bile değil, şizofren hastalık dedi.

'ZORLA ÇIKARTTIĞI EVDE DÖVDÜ'

Olay gününü anlatan Safiye Nur Gürbüz, evden işe gittiği saat 06.00 sıralarında Daşbudak'ın kendisini zorla otomobiline bindirdiğini söyledi. Gürbüz, Evinin önüne geldiğimizde evine çıkmak istemedim. Boğazımdan sıkıp beni zorla eve çıkartmaya çalıştı. 10-15 dakika direnebildim. Eve çıktığımızda kapıyı kilitleyip beni dövmeye başladı. Burnuma kafa attı ve burnum kırıldı diye konuştu.

'PENCEREDEN İTTİ'

Daşbudak'ın kemerini çıkartıp kendisini dövmeye başladığını aktaran Gürbüz, Pencereden yardım istedim. 2 kişi gördüm ileride, onlara bağırdım, 'Bana yardım eder misin' dedim. Daşbudak 2 kişiyi görünce polis gelecek diye korktu. Bir anda beni pencereden itti. Arabanın üstüne düştüm. Araba olmasaydı ölebilirdim. Belim, sol elim ve sol bacağım kırıldı ifadelerini kullandı.

'KİMSE BENİ ONUN ELİNDEN ALMADI'

Pencereden önce aracın üzerine, ardından yere düştüğünü anlatan Safiye Nur Gürbüz, Aşağıya yanıma geldi. Beni yerden kucaklayıp yeniden eve sokmak istedi. 'Ne olur gel ben sana duş aldıracağım, eve yatıracağım, uyutacağım hiçbir şey olmayacak, iyileşeceksin' dedi. Polisten korkuyor diye 'ambulans ve polis gelse kendim düştüm. Senden şikayetçi olmayacağım' dedim. Etraftaki insanlara bağırıyorum, kimse sesimi duymadı ama sonra insanlar gelmeye başladı. Apartmandaki herkes onun psikopat ve sorunlu bir insan olduğunu biliyor. Herkes korkuyor. Yanımda ondan daha kalıplı büyük insanlar olmasına rağmen kimse beni onun elinden almadı. Hiç kimse bana yardımcı olmadı dedi.

POLİSE 'BİZ YUKARIDAN BERABER DÜŞTÜK' DEDİ

Aytaç Süleyman Daşbudak'ın kendisini tekrar apartmana zorla sokmak istediğini, bu sırada betona düşürdüğünü aktaran Safiye Nur Gürbüz, ağzından kan gelince iç kanama geçirdiğini düşünerek korktuğunu söyledi. Kan kusmaya başladığını belirten Gürbüz, Polis gelince 'Ben ne yapacağım' diyerek kafasını mermere vurdu. Kafası kanamaya başladı. Polis geldiğinde onlara 'Biz yukarıdan beraber düştük' dedi. Polis de 'Beraber düşmeniz imkansız, 2 kişinin buraya sığması imkansız' dedi. Arabanın üzerine tek kişinin düştüğü de belli. Sonra polise 'Kendi kendini attı, kendisi düştü, sonra beraber düştük' dedi. Bana yardıma gelen kadının birini ifade vermemesi için tehdit etti. Bana 'İfade verme benim yaptığımı söyleme ne olur' dediğinde etrafımızda insanlar vardı, onlar da duydu diye konuştu.

'BETONA DÜŞSEM ÖLMÜŞTÜM'

Daşbudak'ın hala kendisine zarar vermesinden korktuğunu aktaran Gürbüz, Cezaevinden çıktığı zaman bana zarar verebileceğini düşünüyorum. Ölmek istemiyorum. Çünkü pencereden beni attığında aşağıda araba olduğunu bilmiyordu. Beton yere düşseydim direkt ölmüştüm. Felç ya da sakat kalabilirdim ifadelerini kullandı.

Safiye Nur Gürbüz, Daşbudak'tan şikayetçi olduğunu belirterek, şiddet mağduru kadınların korkmaması gerektiğini vurguladı. Gürbüz Ben korkmadan bunu anlatabiliyorum. Hiç kimse korkmasın dedi.

SEVGİLİSİNİN PENCEREDEN İTTİĞİ SAFİYE NUR BETONA DÜŞSEM ÖLMÜŞTÜM
SEVGİLİSİNİN PENCEREDEN İTTİĞİ SAFİYE NUR BETONA DÜŞSEM ÖLMÜŞTÜM
SEVGİLİSİNİN PENCEREDEN İTTİĞİ SAFİYE NUR BETONA DÜŞSEM ÖLMÜŞTÜM
SEVGİLİSİNİN PENCEREDEN İTTİĞİ SAFİYE NUR BETONA DÜŞSEM ÖLMÜŞTÜM

Otomobil, Hastane, Polis, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SEVGİLİSİNİN PENCEREDEN İTTİĞİ SAFİYE NUR BETONA DÜŞSEM ÖLMÜŞTÜM - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Terim'in kızı Merve'nin Bodrum'dan paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı Fatih Terim'in kızı Merve'nin Bodrum'dan paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı Kanada'da sancısı tutan kadın, ücretli otobanda doğum yaptı! O anlar saniye saniye kamerada Kanada'da sancısı tutan kadın, ücretli otobanda doğum yaptı! O anlar saniye saniye kamerada Kavga sırasında gözü döndü! Önce kardeşini öldürdü, sonra intihar etti Kavga sırasında gözü döndü! Önce kardeşini öldürdü, sonra intihar etti Liverpool'da şans bulamayan Shaqiri, takımdan ayrılmak istiyor! Fenerbahçe'ye haber yolladı Liverpool'da şans bulamayan Shaqiri, takımdan ayrılmak istiyor! Fenerbahçe'ye haber yolladı Apar topar kulübe çağrıldılar! Sosa ve Gustavo'nun bileti kesildi Apar topar kulübe çağrıldılar! Sosa ve Gustavo'nun bileti kesildi Afganistan'da kendisinden kaçan eşini Türkiye'de buldu, öldürdü Afganistan'da kendisinden kaçan eşini Türkiye'de buldu, öldürdü Son Dakika: TÜPRAŞ, 58,6 milyar lira ile Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu Son Dakika: TÜPRAŞ, 58,6 milyar lira ile Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den

Son Dakika Haberleri
12:08 Esad sandık başından tüm dünyaya mesaj verdi: O ülkelerin fikirlerinin değeri sıfır
11:54 Altının gram fiyatı son 6 ayın en yüksek seviyesinde
11:47 Kavga sırasında gözü döndü! Önce kardeşini öldürdü, sonra intihar etti
11:44 Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı
11:41 Liverpool'da şans bulamayan Shaqiri, takımdan ayrılmak istiyor! Fenerbahçe'ye haber yolladı
11:22 Son dakika: Bakanlık merakla beklenen Nefes Kredisi'nin detaylarını paylaştı! 1 Haziran'da uygulamaya giriyor
11:22 Apar topar kulübe çağrıldılar! Sosa ve Gustavo'nun bileti kesildi
10:56 Son Dakika: TÜPRAŞ, 58,6 milyar lira ile Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu
10:53 Abdurrahim Albayrak, Real Madrid Başkanı Perez'den söz aldı! Gareth Bale bombası
10:49 İçişleri Bakanı Soylu'nun danışmanından, Sedat Peker'in iddiaları hakkında dikkat çeken çıkış: İçimizdeki beyinsizler!
Esad sandık başından tüm dünyaya mesaj verdi: O ülkelerin fikirlerinin değeri sıfır Esad sandık başından tüm dünyaya mesaj verdi: O ülkelerin fikirlerinin değeri sıfır         
12:08
Altının gram fiyatı son 6 ayın en yüksek seviyesinde Altının gram fiyatı son 6 ayın en yüksek seviyesinde         
11:55
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,45 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,45 seviyelerinde işlem görüyor         
11:49
Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı         
11:45
Son dakika: Bakanlık merakla beklenen Nefes Kredisi'nin detaylarını paylaştı! 1 Haziran'da uygulamaya giriyor Son dakika: Bakanlık merakla beklenen Nefes Kredisi'nin detaylarını paylaştı! 1 Haziran'da uygulamaya giriyor         
11:23
Saldırdığı arkadaşı piknik tüpüyle başına vurdu, olduğu yere yığılıp kaldı! O anlar saniye saniye görüntülendi Saldırdığı arkadaşı piknik tüpüyle başına vurdu, olduğu yere yığılıp kaldı! O anlar saniye saniye görüntülendi         
11:15
Koronavirüs aşısının ardından Koronavirüs aşısının ardından "Kendimi korkunç hissediyorum" diyen model, yaşamını yitirdi         
10:57
İçişleri Bakanı Soylu'nun danışmanından, Sedat Peker'in iddiaları hakkında dikkat çeken çıkış: İçimizdeki beyinsizler! İçişleri Bakanı Soylu'nun danışmanından, Sedat Peker'in iddiaları hakkında dikkat çeken çıkış: İçimizdeki beyinsizler!         
10:50
Bahar Candan, Bahar Candan, "Babam çok kızmaz umarım" diyerek paylaştı, Instagram'da yorum yağdı         
10:29
Orman Genel Müdürlüğü'ne 2 bin 83 işçi alınıyor Orman Genel Müdürlüğü'ne 2 bin 83 işçi alınıyor         
10:27
Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı         
10:02
Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi de dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi de dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı         
09:26
Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi         
09:11
Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı         
19:53
Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü         
17:36
Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti         
16:23
Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2021 12:12:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SEVGİLİSİNİN PENCEREDEN İTTİĞİ SAFİYE NUR BETONA DÜŞSEM ÖLMÜŞTÜM - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement