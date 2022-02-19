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SEVGİLİSİNİN PLATONİK AŞIĞI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN MUHAMMET'İN BABASI SIRMA SAÇLIMI ALDILAR - Son Dakika

SEVGİLİSİNİN PLATONİK AŞIĞI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN MUHAMMET'İN BABASI SIRMA SAÇLIMI ALDILAR

19.02.2022 11:25

ADANA'da kız arkadaşı E.Y.'nin (17) platonik aşığı A.Y. (17) tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen Muhammet Yasir Yücel'in (17) cenazesini Adli Tıp Kurumu morgundan teslim almaya gelen babası Mehmet Yücel (45) gözyaşlarına boğuldu.

ADANA'da kız arkadaşı E.Y.'nin (17) platonik aşığı A.Y. (17) tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen Muhammet Yasir Yücel'in (17) cenazesini Adli Tıp Kurumu morgundan teslim almaya gelen babası Mehmet Yücel (45) gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun hayattan koparıldığını söyleyen Yücel, Evladıma kıyana en ağır cezayı versinler. Yeşil gözlü, sırma saçlımı aldılar. Beni bitirdi, Allah da onu bitirsin dedi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Eğitim gördüğü İmam Hatip Lisesi'nden çıkan Muhammet Yasir Yücel, kız arkadaşı E.Y. ve arkadaşı E.T. ile birlikte yürürken A.Y. önlerini kesti. E.Y.'ye platonik aşk beslediği öne sürülen A.Y. ile Yücel arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y., cebinden çıkardığı bıçakla Yücel'i göğsünden, E.T.'yi de bacağından yaraladı. Muhammet Yasir Yücel ile E.T. kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekiler olaya müdahale ederek A.Y.'yi yakaladı. A.Y. gelen polis ekiplerine teslim edilirken, Muhammet Yasir Yücel ile E.T. hastaneye kaldırıldı. Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Yücel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Gözaltına alınan A.Y. ile E.Y. ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

'ADALET KONUŞSUN'

Muhammet Yasir Yücel'in ailesi, cenazeyi teslim almak için bugün sabah saatlerinde Adana Adli Tıp Kurumu'nun önüne geldi. Yücel'in yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Yücel'in babası Mehmet Yücel, oğlunun cenazesini beklerken ayakta durmakta zorlandı. Gözyaşları içinde konuşan Mehmet Yücel, Kuzumu, yavrumu aldılar. Gereken neyse yapılsın. Eğer adalet varsa, adalet konuşsun. Evladıma kıyana en ağır cezayı versinler. Ne demekmiş cana kıymak Ne demek beni hayatımdan koparmak Yeşil gözlü, sırma saçlı can paremi aldılar. Ben onsuz nasıl yaşayacağım O ilk göz ağrımdı. 17 yaşında fidanımdı. Beni bitirdi, Allah da onu bitirsin diye konuştu. Muhammet Yasir Yücel'in cenazesi otopsinin ardından Kabasakal Mezarlığı'nda defnedilecek.

Bu arada, katil zanlısı A.Y.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

SEVGİLİSİNİN PLATONİK AŞIĞI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN MUHAMMET'İN BABASI SIRMA SAÇLIMI ALDILAR
SEVGİLİSİNİN PLATONİK AŞIĞI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN MUHAMMET'İN BABASI SIRMA SAÇLIMI ALDILAR
SEVGİLİSİNİN PLATONİK AŞIĞI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN MUHAMMET'İN BABASI SIRMA SAÇLIMI ALDILAR
SEVGİLİSİNİN PLATONİK AŞIĞI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN MUHAMMET'İN BABASI SIRMA SAÇLIMI ALDILAR
SEVGİLİSİNİN PLATONİK AŞIĞI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN MUHAMMET'İN BABASI SIRMA SAÇLIMI ALDILAR
SEVGİLİSİNİN PLATONİK AŞIĞI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN MUHAMMET'İN BABASI SIRMA SAÇLIMI ALDILAR
SEVGİLİSİNİN PLATONİK AŞIĞI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN MUHAMMET'İN BABASI SIRMA SAÇLIMI ALDILAR

YORUMLAR
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Adli Tıp Kurumu, Mehmet Yücel, Mevla, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SEVGİLİSİNİN PLATONİK AŞIĞI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN MUHAMMET'İN BABASI SIRMA SAÇLIMI ALDILAR - Son Dakika


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