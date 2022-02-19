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Sevgilisinin platonik aşkı tarafından öldürülen gencin babası konuştu - Son Dakika

Sevgilisinin platonik aşkı tarafından öldürülen gencin babası konuştu

19.02.2022 11:32
Sevgilisinin platonik aşkı tarafından öldürülen gencin babası konuştu

Adana'da kız arkadaşının platonik aşkı tarafından kalbine hançer saplanarak öldürülen 17 yaşındaki gencin cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından alındı.

Adana'da kız arkadaşının platonik aşkı tarafından kalbine hançer saplanarak öldürülen 17 yaşındaki gencin cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından alındı. Baba Mehmet Yücel, "Bu nasıl bir canilik. Evladıma kıyanlar en ağır cezayla cezalandırılsınlar" dedi.

Olay dün Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed Yasir Yücel (17) erkek arkadaşı E.T. (16) ve sevgilisi olduğu öne sürülen E.Y. (16) ile birlikte İsmetpaşa'ya geldi. Bir süre burada banklarda oturan gençlerin yanına E.Y.'ye platonik aşık olan A.S.Y. (17) geldi. Zanlı, Muhammed Yasir Yücel'den E.Y.'nin kendisini sevdiğini söyleyip onu terk etmesini istedi. Ancak Yücel, bu durumu kabul etmeyince zanlı yanında getirdiği hançeri çıkartarak saldırdı. Saldırıda Yücel, kalbiden bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"Eğer bu ülkede adalet, hukuk varsa en ağır cezayla cezalandırsınlar"

17 yaşındaki gencin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Bu sırada gazetecilere konuşan baba Mehmet Yücel, "Eğer bir adalet varsa adalet konuşsun. Evladıma kıyanlar en ağır cezayla cezalandırılsınlar. Gelmiş yavrumun kalbinden bıçaklamış. Bu nasıl bir canilik. Eğer bu ülkede adalet, hukuk varsa en ağır cezayla cezalandırsınlar. Ne demek cana kıymak. Benim yeşil gözlü, sırma saçlımı, canımı nasıl aldı bunlar. Ben onsuz nasıl yapacağım şimdi. 17 yaşında ilk göz ağrımdı. Beni bitirdiler Allah da onları bitirsin" dedi.

Yücel'in cenazesinin Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. - ADANA

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Mehmet Yücel, Adalet, Adana, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sevgilisinin platonik aşkı tarafından öldürülen gencin babası konuştu - Son Dakika


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