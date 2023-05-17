Sevgilisinin üzerine kimyasal madde döken sanıktan akıllara durgunluk veren savunma: Ambulansı da çağıran benim

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Yıldız bulunduğu cezaevinden getirilirken, Yasemin Uzunçelebi'nin ablası Nazik Uzunçelebi ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

CEZAİ SORUMLULUĞU TAM

Duruşmada, Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'nun Mehmet Yıldız hakkında akıl sağlığı yönünden rapor düzenlediği belirtildi. Raporda Yıldız'ın suç yönünden cezai sorumluluğunun tam olduğu kaydedildi.

"YARALAMA KASTIYLA HAREKET ETMEDİM"

Söz hakkın verilen Mehmet Yıldız, "Ben Yasemin'i yaralama kastıyla hareket etmedim. Olay günü beni tahrik edici sözler söyledi. Ambulansı da çağıran benim. Tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum" dedi. Mahkeme Yıldız'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

13 YILDAN 20 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Yıldız'ın sevgilisi olan Yasemin Uzunçelebi'yi öldürmek amacıyla, yanıcı ve yakıcı nitelikte kimyasal maddeyi vücudunun farklı bölgelerine döktüğü kaydedildi. Uzunçelebi'nin vücudundaki yaralanmaların hayati tehlike oluşturacak nitelikte olduğu belirtilen iddianamede, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.