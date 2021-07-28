Sevgilisiyle barışan Şeyma Subaşı'ndan uzun aradan sonra ilk poz geldi! Mesajı da bir hayli dikkat çekici

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceklerini açıkladıktan sonra gündeme bomba gibi düşen Şeyma Subaşı, daha sonra da hamile olduğunu duyurarak herkesi şoke etmişti.

TEKRAR BİR ARAYA GELDİLER

Bu gelişmelerden sonra ayrılığa daha fazla dayanamayan çift, geçtiğimiz günlerde barışmıştı. Alsaloussi ve arkadaşlarıyla tekne turuna çıkan Subaşı, sevgilisinin hediye ettiği tektaşını da takmıştı.

"HAYAT ARKADAŞIMI ÖZLEDİM"

Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yeni pozunu Instagram hesabından paylaştı. Subaşı, uzun aradan sonra sevgilisiyle birlikte çektirdiği fotoğrafına, "Hayat arkadaşımı özledim" notunu düştü.

İşte Şeyma Subaşı ve sevgilisinin pozu;