Son Dakika Haberleri: Sevgilisiyle birlikte kuzeninin cipini çaldı
Son Dakika Güncel Haber

Sevgilisiyle birlikte kuzeninin cipini çaldı

41 dakika önce

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, tatile çıkan kuzeninin evinin önünde park halinde bulunan cipi çalan E.U. (44) adlı kadın ile sevgilisi R.A. (37) yakalandı.

Sevgilisiyle birlikte kuzeninin cipini çaldı, System.String[]
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, tatile çıkan kuzeninin evinin önünde park halinde bulunan cipi çalan E.U. (44) adlı kadın ile sevgilisi R.A. (37) yakalandı.
Önceki gün, tatilde olan B.S.'nin Körfez ilçesindeki evinin önünde park halinde bulunan cipi çalındı. Aracın olmadığını fark eden komşuları B.S.'ye haber verdi. B.S.'nin şikayeti üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarından aracı çalan kişinin B.S.'nin kuzeni olan E.U. ve sevgilisi R.A. olduğu tespit edildi.
Polis, R.A. ile E.U.'yu yakalamak için çalışma başlattı. Polis, E.U.'yu İstanbul Ümraniye'de gözaltına alınırken, cip de ele geçirdi. E.U., ifadesinde R.A. ile sevgili olduklarını, olaydan bir süre önce kuzeni olan B.S.'nin evinde kaldıklarını, aracın anahtarını burada kalırken kopyaladıklarını, kuzeninin tatile çıkmasının ardından İstanbul'dan otobüsle gelerek aracı çaldıklarını söyledi.
Gasp, tehdit, mala zarar verme suçlarından kaydı bulunan E.U. emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.
Adam öldürme, silahla yaralama, tehdit, yağma gibi suçlardan suç kaydı olan, cezaevi firarisi ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A.'nın yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:55 Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Körfez, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hırsızlık parasıyla lüks villa alıp parti düzenlemişler! Yakalandılar İlişkiye girmek istemeyen kocasının cinsel organını kesti Alex Morgan, olay olan sevinciyle ilgili konuştu: Erkekler yapınca bir şey olmuyor HAK-İŞ, toplu iş sözleşmesi teklifini Bakan Selçuk'a sundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 17:37:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sevgilisiyle birlikte kuzeninin cipini çaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]