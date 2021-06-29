Sevgilisiyle birlikte şehir dışında yaşamaya başladı

Pandemi nedeniyle kalabalık şehir ortamından uzakta yaşam sürdüğünü açıklayan Coşkun, "Pandemi nedeniyle uzun süredir kalabalığa karışmıyordum. Aylar sonra alışverişe geldim. Şehir dışında sakin bir hayatım var. Bugünde işlerimiz için gelmek zorunda kaldık." dedi.

AŞK DOLU BAKIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Bu arada alışveriş sırasında oyuncunun sevgilisi Beatrica'nın kendisine aşk dolu bakışları objektiflerden kaçmadı.