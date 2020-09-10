Sevgilisiyle birlikte uyuyan kocasını öldüren kadın hakkında haksız tahrik indirimi talebi - Son Dakika

Sevgilisiyle birlikte uyuyan kocasını öldüren kadın hakkında haksız tahrik indirimi talebi

Sevgilisiyle birlikte uyuyan kocasını öldüren kadın hakkında haksız tahrik indirimi talebi Kocaeli'de 2017 yılında kocasını yatağında uyuduğu sırada öldüren kadın ve sevgili hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edildi.

Sevgilisiyle birlikte uyuyan kocasını öldüren kadın hakkında haksız tahrik indirimi talebi

KOCAELİ - Kocaeli'de 2017 yılında kocasını yatağında uyuduğu sırada öldüren kadın ve sevgili hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edildi. Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Sibel G. isimli sanığın sevgilisi ile birlikte öldürdüğü kocası tarafından daha önce darp edildiğinin tespit edildiğini belirterek hakkında haksız tahrik indiriminin uygulanmasını talep etti.

Edinilen bilgilere göre, 7 Kasım 2017 tarihinde polis merkezine giden kadın, oğlu Hüsnü Güntaç'ın kayıp olduğunu belirtti. Kayıp ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, kayıp şahsın yakınlarının ifadesine başvurdu. Bu sırada hayatını kaybeden Hüsnü Güntaç'ın bir yakını, Güntaç'ın eşi Sibel G.'nin sürekli kendilerine çelişkili ifadeler verdiğini polise anlattı. Bunun üzerine konu Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu dedektiflerine intikal etti. Harekete geçen cinayet bürosu dedektifleri, Sibel G.'yi izlemeye başladı. Yapılan teknik incelemelerde hayatını kaybeden Hüsnü Güntaç'ın aracını başka bir kişinin kullandığını, yanında ise Sibel G. olduğunu belirledi. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, Sibel G.'nin yanında bulunan kişinin, gönül ilişkisini yaşadığı Fahrettin Ö. olduğunu tespit etti. Cinayet bürosu dedektifleri, iki kişinin izine Kütahya'da rastladı. Kiraladıkları evde kaldıkları belirlenen iki kişi, dün yapılan baskınla yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, ifadelerinde sevgili olduklarını ve Sibel G.'nin kendisini dövdüğünü iddia ettiği kocasını Fahrettin Ö.'ye öldürttüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen Sibel G.. Fahrettin Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı

Olayla ilgili Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava görülmeye dam etti. şahıslar tekrar hakim karşısına çıktı. 11.'kez hakim karşısına çıkan sanık Sibel G. ve Fahrettin Ö., duruşmaya korona virüs tedbirleri kapsamında tutuklu bulundukları cezaevlerinden SEGBİS aracılığı ile bağlandı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Daha önceki duruşmada birbirlerini suçlayan sanıklar savunma yapmayacaklarını söyledi. Daha sonra Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Sibel G.'nin olay günü Fahrettin Ö.'yü evde sakladığı ve Hüsnü Güntaç'ın eve geldikten sonra uyumasının ardından Fahrettin Ö.'nün saklandığı yerden çıktığı ve Sibeol G.'nin kendisine verdiği silahla Güntaç'ı uyuduğu yatağında vurarak öldürdüğünün tespit edildiği belirtildi.

Kocasını öldüren kadın hakkında haksız tahrik indirimi talebi

Sanıkların 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme suçunu işlediklerinin ifade edildiği mütalaada Sibel G.'nin olay günü Fahrettin Ö.'nün 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. Sibel G.'nin, kızının duruşmada verdiği ifadede babasının annesini darp ettiği yönündeki ifadeleri ve daha önce Hüsnü Güntaç'ın eşini darp etmesi nedeni ile hakkında konu ile ilgili dava açılması göz önüne alınarak Sibel G. hakkında talep edilen cezada haksız tahrik hükümlerinin uygulanması talep edildi. Ayrıca mütalaada sanıkları hakkında 'ruhsatsız tabanca bulundurup taşıma suçundan 3'er yıla kadar hapis cezası istendi.

"Bana ihtiyacı olan 2 tane küçük çocuğum var"

Cumhuriyet savcısının mütalaasını açıklamasının ardından taraf avukatları esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak üzere süre talep etti. Söz verilen Sanık Sibel G. ise uzun süredir tutuklu olması sebebi ile çocuklarının mağdur olduklarını belirterek, "Uzun süredir tutukluyum. Bana ihtiyacı olan 2 tane küçük çocuğum var. Onlara annelik yapmak istiyorum. Şu aşamada tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Sanık ve avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti sanıklarının tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Sevgilisiyle birlikte uyuyan kocasını öldüren kadın hakkında haksız tahrik indirimi talebi

Ağırlaştırılmış Müebbet, Cumhuriyet, Kocaeli, Kadın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 14:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sevgilisiyle birlikte uyuyan kocasını öldüren kadın hakkında haksız tahrik indirimi talebi - Son Dakika

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