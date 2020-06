Ünlü şarkıcı Keremcem, ünlü DJ Kadir Çetin'in sunduğu 'Evden Eve' programına konuk. Keremcem, sevgilisi Gazal ile çok iyi bir ilişkisinin olduğunu belirterek, "Gazal, hayatı benim için yeniden anlamlandıran birisi. Şu an çok güzel gidiyor her şey. 1.5 yıldır birlikteyiz. Evlenme meraklısı biri de değil. Hayat planlar yaparken başına gelenlerdir. Göreceğiz" dedi. Yayına misafir olan Gazal ise "Keremcem'i tanımıyordum tanıştıktan sonra şarkıcı ve ünlü olduğunu öğrendim." dedi.& ;