Sevgilisiyle kara çarşaf giyip, kocasının kuzenin altınlarını gasbetti - Son Dakika

Sevgilisiyle kara çarşaf giyip, kocasının kuzenin altınlarını gasbetti

09.11.2020 09:42
Sevgilisiyle kara çarşaf giyip, kocasının kuzenin altınlarını gasbetti, System.String[]

ADANA'da evli Filiz D. (31) ile sevgilisi Mahsun A. (26), tanınmamak için kara çarşaf giyip, çaldıkları kapıyı açınca evine girdikleri Tuğba Ç.'yi iple bağladıktan sonra altınlarını gasbetti.

ADANA'da evli Filiz D. (31) ile sevgilisi Mahsun A. (26), tanınmamak için kara çarşaf giyip, çaldıkları kapıyı açınca evine girdikleri Tuğba Ç.'yi iple bağladıktan sonra altınlarını gasbetti. Kısa süre sonra polis, yakalanan sevgililerin her ikisi de tutuklandı. Altınlarını gasbeden şüphelileri kara çarşaf giydikleri için tanımadığını ve akrabasının yaptığını öğrenince şoke olduğunu belirten Tuğba Ç., Kapıyı açtıktan sonra 'gulu gulu' diye garip sesler çıkarıp içeri girdiler. Neye uğradığımı şaşırdım dedi.

Olay, 5 Kasım günü saat 12.00 sıralarından merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi'nde meydana geldi. Beytullah D. ile evli Filiz D. bir süre önce mahallerindeki bir emlakçıda çalışan Mahsun A. ile ilişki yaşamaya başladı. İddiaya göre, Mahsun A., maddi sıkıntılar çektiği için sevgilisi Filiz D.'den borç istedi. Filiz D., bunun üzerine pandemi sürecinde çektiği 10 bin lira kredinin parasıyla aldığı altınları ve 3 adet bileziğini Mahsun A.'ya borç olarak verdi. Bir süre sonra eşi Beytullah D.'nin altınları sorması üzerine telaş yapan Filiz D., sevgilisi Mahsun A.'dan borcunu vermesini istedi. Mahsun A. ise yeterli parasının olmadığını, borcu ödemeyeceğini belirtti. Filiz D. bunun üzerine Mahsun A.'ya eşinin kuzeni Tuğba Ç.'nin evinde altınlarının olduğunu ve o altınları çalarak sorunu çözebileceklerini söyledi.

BİRLİKTE PLAN YAPTILAR

Plan yapan ikili tanınmamak için kara çarşaf giyerek Tuğba Ç.'nin evine gitti. Kadının kapıyı açmasının ardından zorla içeriye giren sevgililer, Tuğba Ç.'yi eşinin gömleğiyle bağlayıp üzerindeki altınları gasp ederek evden kaçtı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDILAR

Altınları çalınan Tuğba Ç., durumu polise haber verdi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, yaptığı teknik takip sonucu şüphelilerin Filiz D. ve Mahsun A. olduğunu tespit ettikten sonra her ikisini de ikametlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Filiz D. ve Mahsun A., burada çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan iki şüphelinin de ifadelerinde suçlarını kabul ettiği ve çaldıkları altının bir kısmını 28 bin lira karşılığında bir kuyumcuya sattıkları öğrenildi.

'GULU GULU' DİYE BAĞIRIP, İÇERİYE GİRDİLER'Evinin kapısını açtığında karşısına çıkan iki şüpheliyi kara çarşaf giydikleri için tanıyamadığını ve bir anda kendisine "gulu gulu" diye bağırmaya başladıklarını dile getiren Tuğba Ç., yaşadıklarından sonra korkudan hala uyuyamadığını dile getirdi. Kapıyı kapatmaya çalışsa da ikilinin zorla eve girdiğini kaydeden kadın, "Beni yere yatırıp bağladılar. Üzerimde ne kadar altın varsa aldılar. Daha sonra yatak odasına götürdüler. Başka altın olup olmadığını sordular. Biri boğazıma bıçak dayayıp 'ölmek istemiyorsan altınların yerini söyle' dedi. Sesinden birinin erkek olduğunu anladım. Sonunda altın olmadığına ikna olup beni gardırobun içerisine koyup gittiler. Onlar gittikten sonra kendi çabalarımla dışarı çıkıp polise haber verdim" diye konuştu.

'AKRABAMDAN BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMEZDİM'

Olayı gerçekleştirenlerden birinin akrabası Filiz D. olduğunu öğrenince hem şoke olduğunu hem de üzüntüsünün arttığını dile getiren Tuğba Ç., Filiz D.'nin olaydan bir gün önce kendisini ve eşini evlerine yemeğe çağırdığını ve gece geç saatlere kadar oturup sohbet ettiklerini söyledi. Yaşadığı şoku atlatamadığını belirten Tuğba Ç., "35-40 bin lira değerinde bir altın çaldılar. 1 hafta önce evimin anahtarı kaybolmuştu, önemsememiştim. Böyle bir şey beklemiyordum. İşin içinde akrabam olması beni şaşırttı. Yabancı biri yerine burnumuzun dibindeki bir kişinin bunu yapması garip. Ölmediğime şükrediyorum" dedi.

Yüreğir, Polis, Kasım, Borç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sevgilisiyle kara çarşaf giyip, kocasının kuzenin altınlarını gasbetti - Son Dakika


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