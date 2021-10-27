Sevgilisiyle kavga eden genç kız sinir krizi geçirdi! Tekme tokat saldırdığı anlar saniye saniye kamerada

Bahçelievler'de otomobilde erkek arkadaşıyla tartışan genç kadının sinir krizi geçirdiği anlar kameralar tarafından kaydedildi. Araçtan inerek erkek arkadaşına saldıran kadın, telefonunu da yere fırlattı.

Geçtiğimiz gün Bahçelievler Yenibosna'da edinilen bilgiye göre araç içerisinde oturan çift kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. ARABADAN SEVGİLİSİNE SALDIRDI Genç kadın yaşanan tartışma sonrası arabadan inerek erkek arkadaşının telefonunu yere fırlattı. Sinirini kontrol edemeyen genç kadın daha sonrasında da erkek arkadaşına saldırdı. O ANLAR KAMERADA O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde araç içerisinde tartışmaya başlayan çiftin araçtan çıkarak kavga etmeye başlaması ve genç kadının telefonu yere fırlatıp ardından erkek arkadaşına saldırması yer alıyor.

3. Sayfa, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › 3. Sayfa › Sevgilisiyle kavga eden genç kız sinir krizi geçirdi! Tekme tokat saldırdığı anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika

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